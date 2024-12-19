Заробіток в інтернеті: про шахрайську схему попереджають жителів Харківщини

У 25-річної мешканки Чугуївського району аферисти виманили 6 тисяч гривень. Їй запропонували заробити, ставлячи вподобайки та дешево викуповуючи власним коштом віртуальні товари на відомому сайті.

Ошукана жінка звернулася до правоохоронців 18 грудня. Незадовго до того її зацікавила пропозиція у месенджері, в якій йшлося про можливість швидко заробити в онлайн-режимі, інформують у ГУ Нацполіції Харківської області.

Жінка почала виконувати завдання менеджера і за кілька перших справді отримала на свою картку гроші.

“Це переконало заявницю, що справа вигідна, тож вона вирішила вкладати більше задля отримання великих прибутків. Відтак вона перерахувала на декілька невідомих рахунків загалом майже 6 тисяч гривень. Після того, як менеджер запропонував жінці перерахувати 20 тисяч гривень, вона зрозуміла, що її ошукали, та звернулась по допомогу до поліцейських“, – розповіли правоохоронці.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 190 (шахрайство) ККУ.