Заработок в интернете: о мошеннической схеме предупреждают жителей Харьковщины

У 25-летней жительницы Чугуевского района аферисты выманили 6 тысяч гривен. Ей предложили заработать, ставя лайки и дешево выкупая за свой счет виртуальные товары на известном сайте.

Обманутая женщина обратилась к правоохранителям 18 декабря. Незадолго до того ее заинтересовало предложение в мессенджере, в котором говорилось о возможности быстро заработать в онлайн-режиме, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Женщина начала выполнять задания менеджера и за несколько первых действительно получила деньги на свою карточку.

«Это убедило заявительницу, что дело выгодное, поэтому она решила вкладывать больше для получения больших доходов. Она перечислила на несколько неизвестных счетов в целом почти 6 тысяч гривен. После того как менеджер предложил женщине перечислить 20 тысяч гривен, она поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью к полицейским», — рассказали правоохранители.

Открыто уголовное производство по статье 190 (мошенничество) УКУ.