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Заработок в интернете: о мошеннической схеме предупреждают жителей Харьковщины

Общество 19:53   19.12.2024
Елена Нагорная
Заработок в интернете: о мошеннической схеме предупреждают жителей Харьковщины Фото: ukraine-lifehacker.com

У 25-летней жительницы Чугуевского района аферисты выманили 6 тысяч гривен. Ей предложили заработать, ставя лайки и дешево выкупая за свой счет виртуальные товары на известном сайте.

Обманутая женщина обратилась к правоохранителям 18 декабря. Незадолго до того ее заинтересовало предложение в мессенджере, в котором говорилось о возможности быстро заработать в онлайн-режиме, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Женщина начала выполнять задания менеджера и за несколько первых действительно получила деньги на свою карточку.

«Это убедило заявительницу, что дело выгодное, поэтому она решила вкладывать больше для получения больших доходов. Она перечислила на несколько неизвестных счетов в целом почти 6 тысяч гривен. После того как менеджер предложил женщине перечислить 20 тысяч гривен, она поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью к полицейским», — рассказали правоохранители.

Открыто уголовное производство по статье 190 (мошенничество) УКУ.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 19:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У 25-летней жительницы Чугуевского района аферисты выманили 6 тысяч гривен. Ей предложили заработать, ставя лайки и дешево выкупая за свой счет виртуальные товары".