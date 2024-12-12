Фейковий сайт «єДопомога»: жителів Харківщини ошукали шахраї (фото, відео)
Правоохоронці викрили орггрупу, яка, за даними слідства, ошукувала людей через фішинговий сайт «єДопомога». Більшість потерпілих – з Донецької та Харківської областей.
Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, у квітні 24-річний мешканець міста Олександрія розробив фейковий сайт оформлення соціальної допомоги «єДопомога». До «схеми» він залучив свого знайомого — раніше судимого 26-річного жителя Рівненщини.
«План полягав у розповсюдженні реклами у фейсбук та Google щодо нібито можливості оформлення вказаної державної допомоги. Коли люди натискали на цю рекламу, їх переадресовувало на шахрайський сайт. Довірливі громадяни вводили персональні реєстраційні дані, що містять банківську таємницю, необхідні нібито для отримання соціальної грошової допомоги. Ця інформація автоматично відображалась та ставала доступною фігурантам у заздалегідь підготовленому боті в телеграм», – розповіли правоохоронці.
Надалі «роботу» проводив третій учасник — 16-річний житель Тернопільської області. Він виконував роль «вбівера», зазначили у прокуратурі. Підліток проводив авторизацію до онлайн-банкінгу потерпілих та перераховував гроші на рахунки фігурантів.
Правоохоронці провели низку обшуків у ймовірних учасників схеми: вилучені мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази.
Загалом потерпілим завдано збитків на суму майже 100 тисяч гривень, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Трьом фігурантам повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою та повторно (ч. 5 ст. 190 ККУ). Жителю Олександрії та його спільнику з Рівненщини додатково інкриміновано ч. 4 ст. 190 ККУ.
Правоохоронці встановлюють інших фігурантів та потерпілих.
Читайте також: Попросив телефон і втік: у Харкові чоловік отримав підозру
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: мошенники, поліція, пострадали, сайт, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Фейковий сайт «єДопомога»: жителів Харківщини ошукали шахраї (фото, відео)»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 13:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили орггрупу, яка, за даними слідства, ошукувала людей через фішинговий сайт «єДопомога». Більшість потерпілих – з Донецької та Харківської областей.".