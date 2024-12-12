Фейковий сайт «єДопомога»: жителів Харківщини ошукали шахраї (фото, відео)

Правоохоронці викрили орггрупу, яка, за даними слідства, ошукувала людей через фішинговий сайт «єДопомога». Більшість потерпілих – з Донецької та Харківської областей.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, у квітні 24-річний мешканець міста Олександрія розробив фейковий сайт оформлення соціальної допомоги «єДопомога». До «схеми» він залучив свого знайомого — раніше судимого 26-річного жителя Рівненщини.

«План полягав у розповсюдженні реклами у фейсбук та Google щодо нібито можливості оформлення вказаної державної допомоги. Коли люди натискали на цю рекламу, їх переадресовувало на шахрайський сайт. Довірливі громадяни вводили персональні реєстраційні дані, що містять банківську таємницю, необхідні нібито для отримання соціальної грошової допомоги. Ця інформація автоматично відображалась та ставала доступною фігурантам у заздалегідь підготовленому боті в телеграм», – розповіли правоохоронці.

Надалі «роботу» проводив третій учасник — 16-річний житель Тернопільської області. Він виконував роль «вбівера», зазначили у прокуратурі. Підліток проводив авторизацію до онлайн-банкінгу потерпілих та перераховував гроші на рахунки фігурантів.

Правоохоронці провели низку обшуків у ймовірних учасників схеми: вилучені мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази.

Загалом потерпілим завдано збитків на суму майже 100 тисяч гривень, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Трьом фігурантам повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою та повторно (ч. 5 ст. 190 ККУ). Жителю Олександрії та його спільнику з Рівненщини додатково інкриміновано ч. 4 ст. 190 ККУ.

Правоохоронці встановлюють інших фігурантів та потерпілих.