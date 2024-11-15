Попросив телефон і втік: у Харкові чоловік отримав підозру

На залізничній станції незнайомець попросив у жительки Основ’янського району телефон для нібито термінового дзвінка. Після того як потерпіла віддала гаджет, чоловік втік.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, ймовірний шахрай – 40-річний раніше судимий за аналогічний злочин чоловік. Шкоду правоохоронці оцінили у 5 тисяч гривень.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Якщо його провину доведуть, чоловік загрожує до трьох років тюрми.