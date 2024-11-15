Попросив телефон і втік: у Харкові чоловік отримав підозру
Фото: ГУНП в Харківській області
На залізничній станції незнайомець попросив у жительки Основ’янського району телефон для нібито термінового дзвінка. Після того як потерпіла віддала гаджет, чоловік втік.
Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, ймовірний шахрай – 40-річний раніше судимий за аналогічний злочин чоловік. Шкоду правоохоронці оцінили у 5 тисяч гривень.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Якщо його провину доведуть, чоловік загрожує до трьох років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2024 в 14:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На залізничній станції незнайомець попросив у жительки Основ’янського району телефон для нібито термінового дзвінка. Після того як потерпіла віддала гаджет, чоловік втік.".