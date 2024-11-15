Live
  • Пт 15.11.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 41.24
  • EUR 43.47

Попросив телефон і втік: у Харкові чоловік отримав підозру

Суспільство 14:45   15.11.2024
Вікторія Яковенко
Попросив телефон і втік: у Харкові чоловік отримав підозру Фото: ГУНП в Харківській області

На залізничній станції незнайомець попросив у жительки Основ’янського району телефон для нібито термінового дзвінка. Після того як потерпіла віддала гаджет, чоловік втік.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, ймовірний шахрай – 40-річний раніше судимий за аналогічний злочин чоловік. Шкоду правоохоронці оцінили у 5 тисяч гривень.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Якщо його провину доведуть, чоловік загрожує до трьох років тюрми.

Читайте також: Безробітний харків’янин ошукав людей на 350 тис. грн: як виманював гроші

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
15 років тюрми: доцент вишу Харкова, який працював на ГРУ, отримав вирок
15 років тюрми: доцент вишу Харкова, який працював на ГРУ, отримав вирок
15.11.2024, 15:33
Вилучили цигарок на 3,2 млн грн: у Дергачах ліквідували незаконний “бізнес”
Вилучили цигарок на 3,2 млн грн: у Дергачах ліквідували незаконний “бізнес”
15.11.2024, 11:48
Харків’ян кличуть на роботу: пропонують пільги на «комуналку», вакансії
Харків’ян кличуть на роботу: пропонують пільги на «комуналку», вакансії
15.11.2024, 13:39
Попросив телефон і втік: у Харкові чоловік отримав підозру
Попросив телефон і втік: у Харкові чоловік отримав підозру
15.11.2024, 14:45
Новини Харкова — головне за 15.11: доцент-зрадник отримав 15 років тюрми
Новини Харкова — головне за 15.11: доцент-зрадник отримав 15 років тюрми
15.11.2024, 15:38
Перші хвилини після удару БпЛА «Молния-1» по будинку на Салтівці 13.11 (відео)
Перші хвилини після удару БпЛА «Молния-1» по будинку на Салтівці 13.11 (відео)
15.11.2024, 14:22

Новини за темою:

16:55
Безробітний харків’янин ошукав людей на 350 тис. грн: як виманював гроші
20:49
За мільйон доларів обіцяв посаду голови ХОДА: у Харкові засудили чоловіка
21:38
Шахраї просять гроші на ЗСУ від імені Синєгубова на Харківщині (фото)
12:10
Три роки тюрми отримав харків’янин, який продавав неіснуючі генератори
12:16
«Продавав» генератор: у Харкові інтернет-шахрай обдурив 14 людей

Ви читали новину: «Попросив телефон і втік: у Харкові чоловік отримав підозру»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2024 в 14:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На залізничній станції незнайомець попросив у жительки Основ’янського району телефон для нібито термінового дзвінка. Після того як потерпіла віддала гаджет, чоловік втік.".