Безробітний харків’янин ошукав людей на 350 тис. грн: як виманював гроші
21-річний харків’янин, який «заробляв» на життя шахрайством, отримав вирок.
За даними Харківської обласної прокуратури, безробітний чоловік діяв разом зі своїм спільником, особу якого встановлюють правоохоронці. З лютого торік, «колега» фігуранта дзвонив потерпілим і представлявся співробітником служби безпеки банку. Під вигаданими приводами шахрай переконував передати йому дані їхніх банківських карток, пін-коди та інші відомості.
«У подальшому, використовуючи отриману від потерпілих інформацію, обвинувачений виводив гроші з їхніх рахунків на свою банківську картку та після зняття «відсотка» за свої послуги переказував решту «зароблених» коштів своєму спільнику», – додали правоохоронці.
Жертвами шахрайства стали п’ятеро людей, загальна сума завданої шкоди складає майже 350 тис. гривень.
Чоловіка викрили у вересні 2023 року. Вдома у нього також знайшли пакунок з канабісом, який він незаконно зберігав для власного вживання, зазначили у прокуратурі.
Фігуранта визнали винним чоловіка за фактами шахрайства, вчиненого повторно із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 190 в редакції до 11.08.2023), та незаконного виготовлення, зберігання наркотичних засобів без мети збуту (ч. 1 ст. 309 ККУ). Він проведе у тюрмі 4 роки і 6 місяців.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: банк, мошенник, прокуратура, срок, суд, тюрьма, харьковчанин;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 16:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21-річний харків’янин, який «заробляв» на життя шахрайством, отримав вирок.".