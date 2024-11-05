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Безробітний харків’янин ошукав людей на 350 тис. грн: як виманював гроші

Суспільство 16:55   05.11.2024
Вікторія Яковенко
Безробітний харків’янин ошукав людей на 350 тис. грн: як виманював гроші

21-річний харків’янин, який «заробляв» на життя шахрайством, отримав вирок.

За даними Харківської обласної прокуратури, безробітний чоловік діяв разом зі своїм спільником, особу якого встановлюють правоохоронці. З лютого торік, «колега» фігуранта дзвонив потерпілим і представлявся співробітником служби безпеки банку. Під вигаданими приводами шахрай переконував передати йому дані їхніх банківських карток, пін-коди та інші відомості.

«У подальшому, використовуючи отриману від потерпілих інформацію, обвинувачений виводив гроші з їхніх рахунків на свою банківську картку та після зняття «відсотка» за свої послуги переказував решту «зароблених» коштів своєму спільнику», – додали правоохоронці.

Жертвами шахрайства стали п’ятеро людей, загальна сума завданої шкоди складає майже 350 тис. гривень.

Чоловіка викрили у вересні 2023 року. Вдома у нього також знайшли пакунок з канабісом, який він незаконно зберігав для власного вживання, зазначили у прокуратурі.

Фігуранта визнали винним чоловіка за фактами шахрайства, вчиненого повторно із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 190 в редакції до 11.08.2023), та незаконного виготовлення, зберігання наркотичних засобів без мети збуту (ч. 1 ст. 309 ККУ). Він проведе у тюрмі 4 роки і 6 місяців.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 16:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21-річний харків’янин, який «заробляв» на життя шахрайством, отримав вирок.".