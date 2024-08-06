Live
  • Вт 06.08.2024
  • Харків  +26°С
  • USD 41.2
  • EUR 45.15

Три роки тюрми отримав харків’янин, який продавав неіснуючі генератори

Суспільство 12:10   06.08.2024
Вікторія Яковенко
Три роки тюрми отримав харків’янин, який продавав неіснуючі генератори Фото: Харківська міськрада

38-річний харків’янин, який ошукав в інтернеті 14 людей, отримав вирок.

«Розуміючи, що серед населення є великий попит на генератори, чоловік з травня розміщував в інтернеті оголошення щодо продажу товару, якого насправді не мав у наявності», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що ділок брав з потенційних покупців передоплату — сума коливалась від 700 до 1100 гривень. Однак одразу після зарахування грошей шахрай переставав виходити на зв’язок.

Усього фігурант встиг ошукати 14 людей. У суді чоловік визнав свою вину, додали правоохоронці.

Суд визнав винним чоловіка за  (ч. ч. 1, 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 ККУ). Йому призначено 3 роки тюрми з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з господарською та адміністративною діяльністю, строком 1 рік та з конфіскацією майна.

Читайте також: Наживався на родичах померлих: у Харкові піймали шахрая

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 6 серпня: “приліт” по поліклініці, є постраждалі
Головні новини Харкова 6 серпня: “приліт” по поліклініці, є постраждалі
06.08.2024, 12:05
Три роки тюрми отримав харків’янин, який продавав неіснуючі генератори
Три роки тюрми отримав харків’янин, який продавав неіснуючі генератори
06.08.2024, 12:10
Ворог посилив штурмовиками передові позиції під Харковом – ОТУВ “Харків”
Ворог посилив штурмовиками передові позиції під Харковом – ОТУВ “Харків”
06.08.2024, 11:51
Терехов на місці “прильоту” в Харкові розповів про його наслідки (відео)
Терехов на місці “прильоту” в Харкові розповів про його наслідки (відео)
06.08.2024, 11:30
Удар по Харкову: постраждала поліклініка, люди можуть бути під завалами
Удар по Харкову: постраждала поліклініка, люди можуть бути під завалами
06.08.2024, 10:26
Синєгубов повідомив, чим ударили по Харкову
Синєгубов повідомив, чим ударили по Харкову
06.08.2024, 10:59

Новини за темою:

09:22
Чому в магазинах у багатоповерхівках можна шуміти генераторам: відповідь мера
12:16
«Продавав» генератор: у Харкові інтернет-шахрай обдурив 14 людей
20:39
Терехов роздав сертифікати на генератори і «старлінки» бізнесменам Харкова
18:32
Ще сотні генераторів передали Харкову: один із них може живити мікрорайон
22:43
37 генераторів передала Харківщині Житомирщина (відео)

Ви читали новину: «Три роки тюрми отримав харків’янин, який продавав неіснуючі генератори»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2024 в 12:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "38-річний харків’янин, який ошукав в інтернеті 14 людей, отримав вирок.".