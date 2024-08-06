Три роки тюрми отримав харків’янин, який продавав неіснуючі генератори
38-річний харків’янин, який ошукав в інтернеті 14 людей, отримав вирок.
«Розуміючи, що серед населення є великий попит на генератори, чоловік з травня розміщував в інтернеті оголошення щодо продажу товару, якого насправді не мав у наявності», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Встановлено, що ділок брав з потенційних покупців передоплату — сума коливалась від 700 до 1100 гривень. Однак одразу після зарахування грошей шахрай переставав виходити на зв’язок.
Усього фігурант встиг ошукати 14 людей. У суді чоловік визнав свою вину, додали правоохоронці.
Суд визнав винним чоловіка за (ч. ч. 1, 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 ККУ). Йому призначено 3 роки тюрми з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з господарською та адміністративною діяльністю, строком 1 рік та з конфіскацією майна.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: генератор, интернет, мошенник, продавал, прокуратура, суд, харьковчанин;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2024 в 12:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "38-річний харків’янин, який ошукав в інтернеті 14 людей, отримав вирок.".