Три роки тюрми отримав харків’янин, який продавав неіснуючі генератори

38-річний харків’янин, який ошукав в інтернеті 14 людей, отримав вирок.

«Розуміючи, що серед населення є великий попит на генератори, чоловік з травня розміщував в інтернеті оголошення щодо продажу товару, якого насправді не мав у наявності», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що ділок брав з потенційних покупців передоплату — сума коливалась від 700 до 1100 гривень. Однак одразу після зарахування грошей шахрай переставав виходити на зв’язок.

Усього фігурант встиг ошукати 14 людей. У суді чоловік визнав свою вину, додали правоохоронці.

Суд визнав винним чоловіка за (ч. ч. 1, 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 ККУ). Йому призначено 3 роки тюрми з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з господарською та адміністративною діяльністю, строком 1 рік та з конфіскацією майна.