«Забирай посылку или прострелю колени»: в Харькове терроризировали пенсионеров
О разоблачении сети мошеннических колл-центров, работники которых путем запугивания заставляли пенсионеров покупать биологически активные добавки по завышенным ценам, сообщили в Нацполиции Украины. Офисы действовали в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях. Пожилые люди отдали аферистам по меньшей мере 10 миллионов гривен.
У преступников была база данных граждан, которые ранее покупали БАДы. В течение 2023-2024 годов этим людям, среди которых было много пенсионеров, мошенники по почте отправляли новые добавки. Далее звонили жертвам под видом медработников и требовали плату, которая значительно превышала реальную стоимость товаров, информируют в НПУ.
Правоохранители опубликовали записи телефонных звонков аферистов пожилым людям. Один из мошенников заставляет пенсионеров забрать посылку с лекарствами с почты в Харькове, шантажируя несуществующими претензиями медицинской компании и исполнительной службы.
«Если они (лекарства — ред.) пойдут на утилизацию, вы будете платить штраф в полном объеме», — запугивает людей мужчина.
Когда пенсионеры отвечают, что ничего не заказывали и обратятся в правоохранительные органы, аферист переходит с украинского языка на русский и угрожает уже более радикально: «Хочешь с рынка ходить живой — забирай посылку или прострелю колени. Всего хорошего».
Видео: НПУ/Telegram
«Если человек отказывался забирать с почты и оплачивать посылку, то через несколько часов ему начинали поступать звонки якобы от исполнительной службы с сообщениями об открытии уголовного производства против него и применении финансовых санкций. Злоумышленники требовали сумму уже в 2,5 раза выше, чем предыдущая, и угрожали заблокировать пенсионную карточку — единственный источник дохода. Пенсионеров терроризировали до тех пор, пока они не перечисляли средства. Из-за жесткого психологического давления у многих пострадавших ухудшилось состояние здоровья», — комментируют в НПУ.
По данным правоохранителей, махинаторы отправляли более сотни посылок в день. Руководители колл-центров — жители Днепропетровской области в возрасте 24-29 лет. Среди работников офисов были несовершеннолетние. О подозрении сообщили всем 13 фигурантам, из них девятерых задержали. По ч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней) и ч. 4 ст. 189 (вымогательство) УКУ им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Полицейские провели 56 обысков в местах жительства и авто задержанных, а также в офисных и складских помещениях на территории Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Киевской областей.
В общем изъяли 3052 упаковки диетических добавок 16 видов, авто, компьютерную технику, телефоны, накопители, документацию, в частности инструкции для сотрудников, банковские карты, а также более 323 тысяч долларов. Кроме того, у фигурантов нашли российскую символику и печати с гербом РФ.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Украина, Харьков; Теги: аферисты, колл-центр, мошенники, новости Харькова, полиция;
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2025 в 20:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О разоблачении сети мошеннических колл-центров, работники которых путем запугивания заставляли пенсионеров покупать БАДы по завышенным ценам, сообщили в Нацполиции".