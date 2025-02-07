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«Драка подростков, а не акция протеста» — ОТЦК о событиях у ТРЦ «Никольский»

Общество 21:50   07.02.2025
Елена Нагорная
«Драка подростков, а не акция протеста» — ОТЦК о событиях у ТРЦ «Никольский» Фото: «Харьков 1654″/Telegram

В Харьковском областном ТЦК и СП опровергают, что 2 февраля в Харькове около сотни подростков вышло на акцию против ТЦК и полиции.

Так в ОТЦК отреагировали на фейк в сети. На такую публикацию также обратил внимание Telegram-канал «Харьков 1654».

В областном терцентре комплектования прокомментировали: «2 февраля в Харькове возле торгово-развлекательного центра «Никольский» произошла массовая драка подростков, а не акция протеста. Драку останавливали сотрудники полиции, которые оперативно прибыли на место происшествия».

Напомним, видео и фото скопления молодежи возле ТРЦ «Никольский» вечером 2 февраля распространили в Telegram-каналах. В ГУ Нацполиции в Харьковской области проинформировали, что получили сообщение о массовой драке в ТРЦ. За медицинской помощью никто не обращался. Полиция открыла уголовное производство по признакам совершения хулиганских действий группой лиц.

«Когда правоохранители прибыли на место, то обнаружили скопление молодых людей, некоторые из которых них были агрессивно настроены. Они и устроили потасовку в результате конфликта с охранниками упомянутого ТРЦ. Но в результате превентивного мероприятия молодые люди разошлись», — комментировал начальник Управления ювенальной превенции Нацполиции Василий Богдан.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2025 в 21:50;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском областном ТЦК и СП опровергают, что 2 февраля в Харькове около сотни подростков вышло на акцию против ТЦК и полиции.".