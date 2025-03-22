Стрілянина в центрі Харкова: силовики поклали хлопця лицем у підлогу (відео)
Одного з молодиків, які, ймовірно, були в машині й вистрілили в повітря ввечері 21 березня біля ТРЦ «Нікольський» у центрі Харкова, поклали обличчям у підлогу.
Відео спецоперації опублікувало ГУ Нацполіції у Харківській області. За даними слідства, порушники – це мешканці Харківщини віком 24, 21 та 15 років. У них вилучили стартовий пістолет, з якого, ймовірно, був зроблений постріл.
Один із хлопців вибачився на камеру.
“Ми щиро просимо вибачення в усіх харків’ян за наш безвідповідальний вчинок – стрілянину в центрі міста заради хайпу в інтернеті. Ми усвідомлюємо серйозність наших дій і дуже шкодуємо, що спричинили додатковий страх і занепокоєння в такий складний час для всіх. Повністю визнаємо свою провину, гарантуємо, що подібне не повториться, ми розуміємо, що це кримінальний злочин і готові понести покарання”, – сказав молодик.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає до семи років тюрми. Вирішується питання щодо притягнення хлопців до відповідальності.
Нагадаємо, раніше у телеграм-каналах публікували відео, на якому пасажир чорного авто робить постріл у повітря біля ТРЦ «Нікольський». Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Відео з телеграм-каналів
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2025 в 18:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одного з молодиків, які, ймовірно, були в машині й вистрілили в повітря ввечері 21 березня біля ТРЦ «Нікольський» у центрі Харкова, поклали обличчям у підлогу.".