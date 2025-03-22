Стрельба в центре Харькова: парня положили лицом в пол (видео спецоперации)
Одного из молодых людей, которые, вероятно, были в машине и выстрелили в воздух вечером 21 марта возле ТРЦ «Никольский» в центре Харькова, положили лицом в пол.
Видео спецоперации опубликовало ГУ Нацполиции в Харьковской области. По данным следствия, нарушители — это жители Харьковщины 24, 21 и 15 лет. У них изъяли стартовый пистолет, из которого, вероятно, был произведен выстрел.
Один из парней извинился на камеру.
«Мы искренне просим прощения у всех харьковчан за наш безответственный поступок — стрельбу в центре города ради хайпа в интернете. Мы осознаем серьезность наших действий и очень сожалеем, что вызвали дополнительный страх и беспокойство в такое сложное время для всех. Полностью признаем свою вину, гарантируем, что подобное не повторится, мы понимаем, что это уголовное преступление и готовы понести наказание», — сказал молодой человек.
Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Санкция статьи предусматривает до семи лет тюрьмы. Решается вопрос о привлечении парней к ответственности.
Напомним, ранее в Telegram-каналах публиковали видео, на котором пассажир черного авто делает выстрел в воздух возле ТРЦ «Никольский». Правоохранители открыли уголовное производство.
Видео из Telegram-каналов
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Никольский, новости Харькова, полиция Харьковской области, стрельба;
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2025 в 18:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одного из молодых людей, которые, вероятно, были в машине и выстрелили в воздух вечером 21 марта возле ТРЦ «Никольский» в центре Харькова, положили лицом в пол.".