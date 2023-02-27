Збір підлітків із “ПВК Редан” у центрі Харкова: масову бійку попередили
Близько 14:00 27 лютого на одній із центральних площ Харкова кілька десятків підлітків збиралися, щоби підтримати флешмоб, який запустила РФ. Попередньо, передбачалася масова бійка. Внаслідок події ніхто не постраждав.
Як повідомляють у пресслужбі ГУ Нацполіції у Харківській області, всіх юнаків та дівчат затримали та доправили до підрозділів поліції для з’ясування обставин.
Інформація зареєстрована у Єдиному обліку. Вирішується питання щодо кваліфікації події згідно з Кримінальним кодексом України.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
Раніше в Telegram-каналах повідомили, що біля ТРЦ «Нікольський» було багато поліції, і нібито тимчасово торговельний центр закривали для відвідувачів. Попередньо, стався інцидент за участю членів невоєнної організації «ПВК Редан», яка походить з РФ і є підлітковою субкультурою — дітей спонукають конфліктувати у громадських місцях.
Начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко написав, що на майдані Конституції поліція затримала всіх підлітків — учасників флешмобу, організованого російським агресором. З батьками дітей зустрічатимуться ювенальні поліцейські та проводитимуть профілактичні бесіди.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2023 в 18:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 14:00 27 лютого на одній із центральних площ Харкова кілька десятків підлітків збиралися, щоби підтримати флешмоб, який запустила РФ. Попередньо, передбачалася масова бійка. Внаслідок події ніхто не постраждав.".