Збір підлітків із “ПВК Редан” у центрі Харкова: масову бійку попередили

Близько 14:00 27 лютого на одній із центральних площ Харкова кілька десятків підлітків збиралися, щоби підтримати флешмоб, який запустила РФ. Попередньо, передбачалася масова бійка. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Як повідомляють у пресслужбі ГУ Нацполіції у Харківській області, всіх юнаків та дівчат затримали та доправили до підрозділів поліції для з’ясування обставин.

Інформація зареєстрована у Єдиному обліку. Вирішується питання щодо кваліфікації події згідно з Кримінальним кодексом України.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Раніше в Telegram-каналах повідомили, що біля ТРЦ «Нікольський» було багато поліції, і нібито тимчасово торговельний центр закривали для відвідувачів. Попередньо, стався інцидент за участю членів невоєнної організації «ПВК Редан», яка походить з РФ і є підлітковою субкультурою — дітей спонукають конфліктувати у громадських місцях.

Начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко написав, що на майдані Конституції поліція затримала всіх підлітків — учасників флешмобу, організованого російським агресором. З батьками дітей зустрічатимуться ювенальні поліцейські та проводитимуть профілактичні бесіди.