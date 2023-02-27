Live
  • Понеділок 27.02.2023
    • Харків
  •   -0°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.64
    • 🟢

Збір підлітків із “ПВК Редан” у центрі Харкова: масову бійку попередили

Події 18:52   27.02.2023
Олена Нагорна
Збір підлітків із “ПВК Редан” у центрі Харкова: масову бійку попередили

Близько 14:00 27 лютого на одній із центральних площ Харкова кілька десятків підлітків збиралися, щоби підтримати флешмоб, який запустила РФ. Попередньо, передбачалася масова бійка. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Як повідомляють у пресслужбі ГУ Нацполіції у Харківській області, всіх юнаків та дівчат затримали та доправили до підрозділів поліції для з’ясування обставин.

Інформація зареєстрована у Єдиному обліку. Вирішується питання щодо кваліфікації події згідно з Кримінальним кодексом України.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Раніше в Telegram-каналах повідомили, що біля ТРЦ «Нікольський» було багато поліції, і нібито тимчасово торговельний центр закривали для відвідувачів. Попередньо, стався інцидент за участю членів невоєнної організації «ПВК Редан», яка походить з РФ і є підлітковою субкультурою — дітей спонукають конфліктувати у громадських місцях.

Начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко написав, що на майдані Конституції поліція затримала всіх підлітків — учасників флешмобу, організованого російським агресором. З батьками дітей зустрічатимуться ювенальні поліцейські та проводитимуть профілактичні бесіди.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

19:13
Відзавтра один із харківських автобусів курсуватиме по-іншому
18:52
Збір підлітків із “ПВК Редан” у центрі Харкова: масову бійку попередили
18:20
На Куп’янському напрямку ворог провів декілька наступальних дій – Генштаб
18:03
Затримання підлітків біля “Нікольського”: Тимошко заявив про провокацію РФ
17:40
Відкопав руками з-під завалів: Софію привітав з 11-річчям її рятівник

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Збір підлітків із “ПВК Редан” у центрі Харкова: масову бійку попередили»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2023 в 18:52;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 14:00 27 лютого на одній із центральних площ Харкова кілька десятків підлітків збиралися, щоби підтримати флешмоб, який запустила РФ. Попередньо, передбачалася масова бійка. Внаслідок події ніхто не постраждав.".