Сбор подростков из «ЧВК Редан» в центре Харькова: массовую драку предупредили
Около 14:00 27 февраля на одной из центральных площадей Харькова несколько десятков подростков собирались, чтобы поддержать флешмоб, который запустила РФ. Предварительно, предполагалась массовая драка. В результате происшествия никто не пострадал.
Как сообщают в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области, всех юношей и девушек задержали и доставили в подразделения полиции для выяснения обстоятельств.
Информация зарегистрирована в Едином учете. Решается вопрос о квалификации события согласно Уголовному кодексу Украины.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Ранее в Telegram-каналах сообщили, что возле ТРЦ «Никольский» было много полиции, и якобы временно торговый центр закрывали для посетителей. Предварительно, произошел инцидент с участием членов невоенной организации «ЧВК Редан», которая происходит из РФ и представляет собой подростковую субкультуру — детей побуждают конфликтовать в общественных местах.
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко написал, что на площади Конституции полиция задержала всех подростков — участников флешмоба, организованного российским агрессором. С родителями детей будут встречаться ювенальные полицейские и проводить профилактические беседы.
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2023 в 18:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 14:00 27 февраля на одной из центральных площадей Харькова несколько десятков подростков собирались, чтобы поддержать флешмоб, который запустила РФ. Предварительно, предполагалась массовая драка. В результате происшествия никто не пострадал.".