Заради переглядів у TikTok. Через челендж підліток отримав 75% опіків тіла

Підліток із США, із Північної Кароліни? отримав опіки 75% тіла після того, як спробував кинути виклик у TikTok, повідомляє Insider.

16-річний Мейсон Дарк брав участь у челенджі TikTok, який передбачав розпилити легкозаймисту аерозольну фарбу на запальничку. Раптом його сім’я почула вибух.

Дарка охопило полум’я, тому він стрибнув у річку, щоб загасити вогонь, але попри це отримав дуже сильні опіки.

Його мати, Холлі Дарк, розповіла виданню WRAL , що зараз його «не впізнати».

Після інциденту Дарка терміново доставили до опікового центру UNC у Чапел-Хілл, де йому зробили операцію.

Лікарі виявили, що переважна частина його тіла вкрита опіками третього ступеня.

Підлітку, завзятому футболісту, доведеться провести півроку в опіковій палаті.

Наразі Дарк залишається в лікарні під седативним і переніс першу з багатьох операцій.