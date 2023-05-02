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Заради переглядів у TikTok. Через челендж підліток отримав 75% опіків тіла

Події 15:36   02.05.2023
Оксана Якушко
Заради переглядів у TikTok. Через челендж підліток отримав 75% опіків тіла

Підліток із США, із Північної Кароліни? отримав опіки 75% тіла після того, як спробував кинути виклик у TikTok, повідомляє Insider.

16-річний Мейсон Дарк брав участь у челенджі TikTok, який передбачав розпилити легкозаймисту аерозольну фарбу на запальничку. Раптом його сім’я почула вибух.

Дарка охопило полум’я, тому він стрибнув у річку, щоб загасити вогонь, але попри це отримав дуже сильні опіки.

Його мати, Холлі Дарк, розповіла виданню WRAL , що зараз його «не впізнати».

Після інциденту Дарка терміново доставили до опікового центру UNC у Чапел-Хілл, де йому зробили операцію.

Лікарі виявили, що переважна частина його тіла вкрита опіками третього ступеня.

Підлітку, завзятому футболісту, доведеться провести півроку в опіковій палаті.

Наразі Дарк залишається в лікарні під седативним і переніс першу з багатьох операцій.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Світ, Суспільство; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 15:36;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подросток из США, из Северной Каролины получил ожоги 75% тела после того, как попытался бросить вызов в TikTok, сообщает Іnsider.".