Заради переглядів у TikTok. Через челендж підліток отримав 75% опіків тіла
Підліток із США, із Північної Кароліни? отримав опіки 75% тіла після того, як спробував кинути виклик у TikTok, повідомляє Insider.
16-річний Мейсон Дарк брав участь у челенджі TikTok, який передбачав розпилити легкозаймисту аерозольну фарбу на запальничку. Раптом його сім’я почула вибух.
Дарка охопило полум’я, тому він стрибнув у річку, щоб загасити вогонь, але попри це отримав дуже сильні опіки.
Його мати, Холлі Дарк, розповіла виданню WRAL , що зараз його «не впізнати».
Після інциденту Дарка терміново доставили до опікового центру UNC у Чапел-Хілл, де йому зробили операцію.
Лікарі виявили, що переважна частина його тіла вкрита опіками третього ступеня.
Підлітку, завзятому футболісту, доведеться провести півроку в опіковій палаті.
Наразі Дарк залишається в лікарні під седативним і переніс першу з багатьох операцій.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 15:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подросток из США, из Северной Каролины получил ожоги 75% тела после того, как попытался бросить вызов в TikTok, сообщает Іnsider.".