Наловив риби на 121 600 гривень: на Харківщині попався браконьєр

63-річний місцевий житель встановив сітки та завдав шкоди державі. Браконьєр попався поліції.

“Внаслідок незаконного знищення водних біоресурсів зловмисник спричинив збиток державі на суму 121 600 гривень. Правоохоронці спільно із головним державним інспектором відділу охорони водних біоресурсів “Рибоохоронний патруль” вилучили у 63-річного місцевого мешканця рибацькі сітки та різні види риби”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Відомості про браконьєра та його улов внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Рибалці загрожує до трьох років обмеження волі.