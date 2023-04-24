Погубили риби на сотні тисяч гривень: на Харківщині розгулялися браконьєри

На Орільському водосховищі в Лозівському районі 23 квітня спіймали трьох браконьєрів, які в період нерестової заборони за допомогою сіток виловили 87,5 кілограмів риби. Фахівці Харківського рибоохоронного патруля оцінили збитки у 439 тисяч гривень.

Перший порушник погубив риби на 91 тисячу гривень, другий – на 219 гривень, третій – на 128,5 тисяч. Інспектори вилучили у них дві, чотири та вісім сіток відповідно.

Як розповідають у рибоохоронному патрулі, браконьєри наловили карасів, окунів, щук, лящів та краснопірок.

Відомості за цими фактами внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У відомстві нагадують, що зараз триває нерестова заборона. Крім того, заборонено купання у водоймах Харківської області, любительська, спортивна та промислова риболовля, а також виведення на воду будь-яких суден. Таке рішення було ухвалене Регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та діятиме до скасування воєнного стану.

Про порушників просять повідомляти за номером цілодобової гарячої лінії: (099) 549 23 59.