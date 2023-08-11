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На Харьковщине женщина везла более 180 кг свежей рыбы без документов

Общество 12:49   11.08.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине женщина везла более 180 кг свежей рыбы без документов Фото: Харьковский рыбоохранный патруль

Нарушительницу, перевозившую 186 кг свежей рыбы, обнаружил рыбоохранный патруль вблизи села Борщева.

«Обнаружена гражданка, которая осуществляла перевозку свежей рыбы без каких-либо документов, подтверждающих качество и законность ее приобретения, а именно толстолобик — 34 экз. Своими действиями гражданка нарушила порядок приобретения и сбыта объектов животного мира и ст. 7, 38, 63 ЗУ «О животном мире», — сообщает Харьковский рыбоохранный патруль.

На женщину составили административный протокол по части 1 статьи 88-1 КУпАП.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 августа 2023 в 12:49;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нарушительницу, перевозившую 186 кг свежей рыбы, обнаружил рыбоохранный патруль вблизи села Борщева.".