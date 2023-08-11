На Харьковщине женщина везла более 180 кг свежей рыбы без документов

Нарушительницу, перевозившую 186 кг свежей рыбы, обнаружил рыбоохранный патруль вблизи села Борщева.

«Обнаружена гражданка, которая осуществляла перевозку свежей рыбы без каких-либо документов, подтверждающих качество и законность ее приобретения, а именно толстолобик — 34 экз. Своими действиями гражданка нарушила порядок приобретения и сбыта объектов животного мира и ст. 7, 38, 63 ЗУ «О животном мире», — сообщает Харьковский рыбоохранный патруль.

На женщину составили административный протокол по части 1 статьи 88-1 КУпАП.