На Харьковщине заметили флаг «КГБ»: полиция нашла вероятного нарушителя
Правоохранители среагировали на инцидент, произошедший в городе Берестин. Там 28 мая на одном из домов был замечен флаг с надписью «КГБ».
В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что сообщения о том, что на одном из домов размещен флаг с запрещенной законами Украины символикой, получили 28 числа около 19:00.
«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейскими устанавливается цель и обстоятельства поступка 62-летнего нарушителя», — отметили правоохранители.
Следователи внесли данные в ЕРДР по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УКУ.
Напомним, о том, что в городе Берестин (бывший Красноград) 28 мая неизвестные вывесили флаг с надписью «КГБ» сообщали активисты общественной организации «Деколонизация Украина».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: нарушитель, полиция, флаг, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 15:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители среагировали на инцидент, произошедший в городе Берестин. Там 28 мая на одном из домов был замечен флаг с надписью «КГБ».".