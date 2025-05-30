На Харьковщине заметили флаг «КГБ»: полиция нашла вероятного нарушителя

Правоохранители среагировали на инцидент, произошедший в городе Берестин. Там 28 мая на одном из домов был замечен флаг с надписью «КГБ».

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что сообщения о том, что на одном из домов размещен флаг с запрещенной законами Украины символикой, получили 28 числа около 19:00.

«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейскими устанавливается цель и обстоятельства поступка 62-летнего нарушителя», — отметили правоохранители.

Следователи внесли данные в ЕРДР по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УКУ.

Напомним, о том, что в городе Берестин (бывший Красноград) 28 мая неизвестные вывесили флаг с надписью «КГБ» сообщали активисты общественной организации «Деколонизация Украина».