Неизвестные вывесили флаг с надписью «КГБ» в городе на Харьковщине – активисты

В городе Берестин (бывший Красноград) накануне, 28 мая, неизвестные вывесили флаг с надписью «КГБ». Об этом сообщили активисты общественной организации «Деколонизация Украины».

«Кто-то абсолютно упорный вчера вывесил флаг с надписью КГБ на улице Слободской в ​​городе Берестин, что на Харьковщине. Рядом с нашим флагом выглядит очень дико», — пишут активисты.

Они призвали правоохранителей открыть уголовное производство по демонстрации символики коммунистического тоталитарного режима.