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Неизвестные вывесили флаг с надписью «КГБ» в городе на Харьковщине – активисты

Общество 16:22   29.05.2025
Виктория Яковенко
Неизвестные вывесили флаг с надписью «КГБ» в городе на Харьковщине – активисты Фото: «Деколонизация Украина»/Telegram

В городе Берестин (бывший Красноград) накануне, 28 мая, неизвестные вывесили флаг с надписью «КГБ». Об этом сообщили активисты общественной организации «Деколонизация Украины».

«Кто-то абсолютно упорный вчера вывесил флаг с надписью КГБ на улице Слободской в ​​городе Берестин, что на Харьковщине. Рядом с нашим флагом выглядит очень дико», — пишут активисты.

Они призвали правоохранителей открыть уголовное производство по демонстрации символики коммунистического тоталитарного режима.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2025 в 16:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Берестин (бывший Красноград) накануне, 28 мая, неизвестные вывесили флаг с надписью «КГБ». Об этом сообщили активисты общественной организации «Деколонизация Украины».".