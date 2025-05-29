Неизвестные вывесили флаг с надписью «КГБ» в городе на Харьковщине – активисты
Фото: «Деколонизация Украина»/Telegram
В городе Берестин (бывший Красноград) накануне, 28 мая, неизвестные вывесили флаг с надписью «КГБ». Об этом сообщили активисты общественной организации «Деколонизация Украины».
«Кто-то абсолютно упорный вчера вывесил флаг с надписью КГБ на улице Слободской в городе Берестин, что на Харьковщине. Рядом с нашим флагом выглядит очень дико», — пишут активисты.
Они призвали правоохранителей открыть уголовное производство по демонстрации символики коммунистического тоталитарного режима.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: активисты, кгб, красноград, флаг, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2025 в 16:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Берестин (бывший Красноград) накануне, 28 мая, неизвестные вывесили флаг с надписью «КГБ». Об этом сообщили активисты общественной организации «Деколонизация Украины».".