Сегодня 20 сентября: какой праздник и день в истории

20 сентября в Украине – День хирурга, День фармацевтического работника и День изобретателя и рационализатора. В 1991-м в этот день Верховная Рада ликвидировала КГБ в Украине. В 1946-м открылся первый Каннский кинофестиваль. В 1926-м произошло дерзкое покушение на одного из самых известных американских мафиози – Аль Капоне. В 1870-м итальянские войска вошли в Рим, завершив объединение Италии. В 1519-м Фернан Магеллан отправился в первое кругосветное мореплавание в истории человечества. В 1378-м избранием «антипапы» начался Большой раскол в католической церкви.

Праздники и памятные даты 20 сентября

20 сентября в Украине – День хирурга, День фармацевтического работника, День изобретателя и рационализатора и День городов Херсон и Кропивницкий (все отмечают в третью субботу сентября); День города Прилуки (отмечают в первую субботу после 17 сентября).

В мире – Международный день студенческого спорта и Всемирный день уборки.

В третью субботу сентября отмечают: Международный день уборки прибрежных территорий, Международный день красной панды, День свободного программного обеспечения, Международный день «Съешь яблоко», День осведомленности об уходе за щенками при разведении собак и День ответственного собаководства, Всемирный день донора костного мозга, Всемирный день сока, День Бэтмена.

Также сегодня: Всемирный день осведомленности об онкогинекологии и Всемирный день риса и Всемирный день паэльи.

20 сентября в истории

20 сентября 1378 года кардиналы католической церкви избрали «нового Папу Римского» («антипапу») – Климента VII. Подробнее.

20 сентября 1519 года началось первое кругосветное плавание под руководством Фернана Магеллана. Подробнее.

20 сентября 1870 года итальянские войска заняли Папскую область и вошли в Рим, завершив таким образом длительный процесс объединения Италии (также известный как «Рисорджименто» — «Возрождение»). Подробнее.

20 сентября 1926 года произошло наиболее дерзкое покушение на одного из самых известных американских мафиози – Аль Капоне. Подробнее.

20 сентября 1946 года открылся первый Каннский кинофестиваль. Подробнее.

20 сентября 1991 года в Украине ликвидировали КГБ. Верховная Рада приняла постановление «О создании Службы национальной безопасности Украины» (в начале – СНБУ, а затем – СБУ). До избрания президента Украины эту новую службу подчинили главе Верховной Рады. Пункт третий постановления гласил: «Комитет государственной безопасности Украины ликвидировать с передачей его материально-технического потенциала, за исключением указанного в пунктах 4 и 5 этого Постановления, Службе национальной безопасности Украины». Пункты 4 и 5 содержали решение о передаче отдельных функций КГБ разным структурам. В частности, службу охраны, которая отвечала за безопасность высших государственных чиновников, включили в Республиканскую гвардию (сейчас это Управление государственной охраны). «Вырвали» из структуры также специалистов, которые обеспечивали органы власти правительственной и шифрованной связью – эту структуру подчинили Верховной Раде.

Исполнять обязанности председателя новой Службы национальной безопасности Украины сначала поручили последнему главе КГБ УССР Николаю Галушко. Это назначение также произвели 20 сентября. Однако долго КГБист этот пост не занимал. Уже в ноябре он по собственному желанию «перевелся» в Российскую Федерацию (и есть версии, что вывез с собой часть фондов КГБ УССР). В РФ Галушко продолжил строительство карьеры. Он возглавлял Службу внешней разведки РФ, был министром безопасности и директором Федеральной службы контрразведки, а в двухтысячные – внештатным консультантом Путина.

Во главе Службы национальной безопасности Украины вместо Галушко стал его первый заместитель времен КГБ УССР – генерал Евгений Марчук.

Его назначили 6 ноября 1991 года. И именно Марчука считают первым главой Службы безопасности Украины. Привычное для нас название СБУ получила 25 марта 1992 года, когда Верховная Рада приняла закон «О Службе безопасности Украины». Вскоре личный состав СБУ дал присягу народу Украины.

Церковный праздник 20 сентября

20 сентября чтят память Великомученика Евстафия Плакиды, его жены Феопистии и их сыновей Агапия и Феописта. Подробнее.

Народные приметы

Если шишки широко раскрыты, то будет потепление. А если закрыты, то скоро похолодает.

Чем выше на хвойных деревьях растут шишки, тем позже придет зима.

Что нельзя делать 20 сентября

Нельзя грубо обращаться с детьми и кричать на них.

Не стоит свататься.

День неудачный для сбора винограда.