Сьогодні 20 вересня: яке свято та день в історії

20 вересня в Україні – День хірурга, День фармацевтичного працівника й День винахідника та раціоналізатора. У 1991-му в цей день Верховна Рада ліквідувала КДБ в Україні. У 1946-му відкрився перший Каннський кінофестиваль. У 1926-му стався зухвалий замах на одного з найвідоміших американських мафіозі – Аль Капоне. У 1870-му італійські війська увійшли до Рима, завершивши об’єднання Італії. У 1519-му Фернан Магеллан вирушив у перше кругосвітнє мореплавання в історії людства. У 1378-му обранням “антипапи” почався Великий розкол у католицькій церкві.

Свята та пам’ятні дати 20 вересня

20 вересня в Україні – День хірурга, День фармацевтичного працівника, День винахідника та раціоналізатора та День міст Херсон і Кропивницький (усі відзначають у третю суботу вересня); День міста Прилуки (відзначають у першу суботу після 17 вересня).

У світі – Міжнародний день студентського спорту та Всесвітній день прибирання.

У третю суботу вересня відзначають: Міжнародний день прибирання прибережних територій, Міжнародний день червоної панди, День вільного програмного забезпечення, Міжнародний день “З’їж яблуко”, День обізнаності про догляд за цуценятами при розведенні собак і День відповідального собаківництва, Всесвітній день донора кісткового мозку, Всесвітній день соку, День Бетмена.

Також сьогодні: Всесвітній день обізнаності про онкогінекологію та Всесвітній день риса та Всесвітній день паельї.

20 вересня в історії

20 вересня 1378 року кардинали католицької церкви обрали “нового Папу Римського” (“антипапу”) – Климента VII. Докладніше.

20 вересня 1519 року почалося перше кругосвітнє плавання під керівництвом Фернана Магеллана. Докладніше.

20 вересня 1870 року італійські війська зайняли Папську область і увійшли до Рима, завершивши таким чином тривалий процес об’єднання Італії (також відомий як “Рісорджименто” – “Відродження”). Докладніше.

20 вересня 1926 року стався зухвалий замах на одного з найвідоміших американських мафіозі – Аль Капоне. Докладніше.

20 вересня 1946 року відкрився перший Каннський кінофестиваль. Докладніше.

20 вересня 1991 року в Україні ліквідували КДБ. Верховна Рада прийняла ухвалу “Про створення Служби національної безпеки України” (на початку – СНБУ, а потім – СБУ). До обрання президента України цю нову службу підпорядкували голові Верховної Ради. Пункт третій постанови говорив: “Комітет державної безпеки України ліквідувати з передачею його матеріально-технічного потенціалу, за винятком зазначеного в пунктах 4 і 5 цієї Постанови, Службі національної безпеки України”. Пункти 4 та 5 містили рішення про передачу окремих функцій КДБ різним структурам. Зокрема службу охорони, яка відповідала за безпеку вищих державних посадовців, включили до Республіканської гвардії (зараз це Управління державної охорони). “Вирвали” зі структури також фахівців, які забезпечували органи влади урядовим та шифрованим зв’язком – цю структуру підпорядкували Верховній Раді.

Виконувати обов’язки голови нової Служби національної безпеки України спочатку доручили останньому керівникові КДБ УРСР Миколі Галушку. Це призначення також здійснили 20 вересня. Однак довго кадебіст цей пост не обіймав. Уже в листопаді він за власним бажанням “перевівся” до Російської Федерації (і є версії, що вивіз із собою частину фондів КДБ УРСР). У РФ Галушко продовжив будівництво кар’єри. Він очолював Службу зовнішньої розвідки РФ, був міністром безпеки та директором Федеральної служби контррозвідки, а у двохтисячні – позаштатним консультантом Путіна.

На чолі Служби національної безпеки України замість Галушка став його перший заступник часів КДБ УРСР – генерал Євген Марчук.

Його призначили 6 листопада 1991 року. І саме Марчука вважають першим головою Служби безпеки України. Звичну нам назву СБУ отримала 25 березня 1992 року, коли Верховна Рада ухвалила закон “Про Службу безпеки України”. Незабаром особовий склад СБУ присягнув народу України.

Церковне свято 20 вересня

20 вересня вшановують пам’ять Великомученика Євстафiя Плакиди, його дружини Феопистiї та їхніх синів Агапiя та Феописта. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо шишки широко розкриті, то буде потепління. А якщо закриті, то скоро похолодає.

Чим вище на хвойних деревах ростуть шишки, тим пізніше настане зима.

Що не можна робити 20 вересня

Не можна грубо поводитися з дітьми та кричати на них.

Не варто свататися.

День невдалий для збору винограду.