Сегодня 20 сентября: какой праздник и день в истории

20 сентября 1378 года избранием «антипапы» начался Большой раскол в католической церкви. В 1519-м Фернан Магеллан отправился в первое кругосветное мореплавание в истории человечества. В 1870-м итальянские войска вошли в Рим, завершив объединение Италии. В 1926-м произошло дерзкое покушение на одного из самых известных американских мафиози – Аль Капоне. В 1946 году открылся первый Каннский кинофестиваль. А в 1991 году Верховная Рада ликвидировала КГБ в Украине.

Праздники и памятные даты 20 сентября

20 сентября в мире – Международный день студенческого спорта, Всемирный день гинекологической онкологии.

Также отмечают: Всемирный день риса и Всемирный день паэльи, Международный день вина «Гренаш» (отмечают в третью пятницу сентября).

20 сентября в истории

20 сентября 1378 года кардиналы католической церкви избрали «нового Папу Римского» («антипапу») – Климента VII. Подробнее.

20 сентября 1519 года началось первое кругосветное плавание под руководством Фернана Магеллана. Подробнее.

20 сентября 1870 года итальянские войска заняли Папскую область и вошли в Рим, завершив таким образом длительный процесс объединения Италии (также известный как «Рисорджименто» — «Возрождение»). Отправной точкой, с которой следует разбираться в непростом вопросе объединения Италии, является Венский конгресс. Он длился с осени 1814 года по лето 1815-го. На конгрессе решали дальнейшую судьбу стран Европы после завершения наполеоновских войн, и в итоге утвердили новые границы в Европе. На территории Италии образовалось восемь государств: Королевство обеих Сицилий, Папское государство (в которое входил Рим), герцогства Модена, Парма, Лукка, Тоскана, Сардинское королевство (Пьемонт и Сардиния), а также Ломбардо-Венецианское королевство на севере, вошедшее в состав Австрийской империи. При этом представители австрийской династии Габсбургов правили и в ряде небольших итальянских государств в центре территории.

Уже начиная с 1820-х – и более активно в 1830-х в разных итальянских государствах начали возникать восстания – в первую очередь против австрийского владычества. Например, в 1831-м Парма, Модена и часть Папского государства объявили о создании Объединенных итальянских провинций, но это движение подавили австрийские войска. Радикальный толчок итальянское национально-освободительное и революционное движение получило на фоне Весны народов. Она началась 13 марта 1848 восстанием именно в столице Австрии – Вене. Эти события запустили революционныое движение в Ломбардо-Венецианском королевстве. Уже через десять дней после восстания в Вене, 23 марта, провозгласили Венецианскую республику. Следом восстания началось в Милане – австрийские войска оттуда ретировались. Также австрийских солдат выгнали из Пармы и Модены. В этих условиях король Сардинского королевства Карл Альберт предложил свою помощь Ломбардии и Венеции. Он хотел объединиться и создать Североитальянское королевство. Последующие военные действия объединенных итальянских сил против австрийцев получили название Первой войны за независимость Италии. Постепенно к борьбе с австрийцами присоединился еще ряд итальянских государств и отдельные отряды добровольцев из них. На этом фоне вспыхнуло восстание в Папском государстве. Папа бежал из Рима, там провозгласили республику под руководством Джузеппе Мадзини — лидера организации «Молодая Италия», боровшейся за итальянское возрождение еще с 1830-х (одним из активных деятелей этой организации был Джузеппе Гарибальди).

Но утвердить Римскую республику в этот раз не удалось. Папа обратился за помощью во Францию, и французы ворвались на территорию Папского государства, разбив вооруженные силы во главе с Гарибальди. В 1849 году республика прекратила существование. Следом сопротивление австрийцам прекратила Венеция. После подавления революции во всех итальянских государствах ситуация «откатилась» на стартовые позиции или дополнительно ухудшилась. Единственным государством, которое «удержалось» было Сардинское королевство. Таким положение дел оставалось в течение следующих десяти лет.

А в конце 1950-х ситуация в Италии стала меняться под влиянием внешнеполитических факторов. Французский император Наполеон ІІІ пожелал вытеснить австрийцев из Италии и решил объединить силы с Сардинским королевством. Он провел тайную встречу с премьер-министром королевства Камилло Бенсо ди Кавуром и подписал с ним секретный союзнический договор. Этот договор предусматривал освобождение от австрийцев Ломбардо-Венецианского королевства, последующее присоединение этих областей к Сардинскому королевству и образование таким образом Королевства Верхней Италии. В обмен на военную помощь Наполеон ІІІ хотел, чтобы итальянцы отдали Франции часть своей территории – Савойю и Ниццу. При этом планы у императора были масштабнее (он стремился привести к власти в Италии своих людей, в том числе кузена, а Папу Римского сделать номинальным главой федерации четырех итальянских государств). Кавур знал о «наполеоновских планах Наполеона», но рассчитывал, что воспользуется его помощью, а потом «как-то разберется». Война против Австрии началась в 1859 году, на тот момент в Сардинию собрались тысячи добровольцев, а Гарибальди согласился сразиться как генерал армии Сардинского королевства. Итальяно-французские войска успешно наступали, австрийцы покинули Ломбардию. Однако в процессе Наполеон ІІІ понял, что все идет не по его плану и посадить своего ставленника на престол вряд ли получится. К тому же возникла вероятность, что на стороне Австрии выступит Пруссия. Наполеон III единолично принял решение прекратить военные действия, даже не предупредив союзников. Он заключил перемирие с австрийским императором Францом Иосифом. Условия были такими: французы получают Ломбардию, чтобы передать ее Сардинскому королевству, Папское государство, Тоскана и Модена возвращаются в прежнее состояние, а Венеция остается Австрии.

Эта измена со стороны французского правителя вызвала реальный взрыв в Италии. Командующие войсками Сардинского королевства возглавили также военные силы Тосканы, Модены и ряда герцогств. В результате на этих территориях образовалось государство, получившее название Объединенные провинции Центральной Италии. Затем здесь провели плебисциты, на которых люди проголосовали за объединение с Сардинским королевством. Их официально включили в его состав декретами в марте 1860 года.

При этом до сих пор отделенными оставались: весь юг Италии – Королевство обеих Сицилий (где правили Бурбоны) и Рим (входивший в Папское государство). В 1859-м восстание возникло на Сицилии – в Палермо. Поддержать его поручили все тому же Гарибальди. Тот отплыл на Сицилию с тысячей солдат на двух кораблях.

Этот небольшой отряд (при поддержке местных крестьян) смог достойно противостоять 25-тысячной королевской армии и заставил ее покинуть Палермо, после чего восстания распространились на разные города на Сицилии. Следующей целью Гарибальди стали находившиеся на континенте города Королевства обеих Сицилий – в первую очередь Неаполь. Народ восставал повсюду, и через 20 дней после высадки на континенте — 7 сентября 1860 года — Гарибальди уже въехал в Неаполь. В последствии на юге Италии провели плебисцит, одобривший слияние Неаполя и Сицилии с Сардинским королевством.

Так что к концу 1860 года объединилась почти вся Италия (кроме Рима с областью Лацио и Венеции). 17 марта 1861 года в Турине собрался общеитальянский парламент, провозгласивший создание Итальянского королевства во главе с королем Сардинии Виктором Эммануилом II. Столицей провозгласили Рим, который не контролировали. В 1862 году Гарибальди на Сицилии начал призывать к походу на Рим. Но чтобы присоединить главный город ко всей стране, нужно было «что-то решить» с Наполеоном III. Французский император заявил, что не допустит изгнания Папы из Рима. Итальянское правительство, чтобы не воевать с Наполеоном, решило повоевать с Гарибальди – против него направили войска, те обстреляли отряд героя освобождения Италии, тяжело ранили его и взяли под стражу. При этом идею завершить объединение итальянское руководство не отвергало, просто пыталось найти мощных союзников. В 1866 году такой нашелся – канцлер Пруссии Отто фон Бисмарк предложил вместе выступить против Австрии (и освободить Венецию). Началась так называемая Третья война за независимость Италии. И Гарибальди снова участвовал в ней, возглавляя корпус добровольцев. Несмотря на некоторые яркие и героические эпизоды, итальянские войска проиграли несколько ключевых сражений. Прусская же армия не подвела – они разбили австрийцев. Но в результате Венецию Австрия передала Наполеону III, а тот возвращал итальянцам, что для них, очевидно, было унизительно.

После присоединения Венеции, осенью 1867-го, Гарибальди с несколькими тысячами добровольцев отправился в Рим, но французы разбили его, а итальянское правительство арестовало и отправило в ссылку. В 1870-м выжидательная позиция итальянцев наконец-то оправдала себя: началась франко-прусская война, и французские войска отозвали из Рима. 2 сентября 1870 года французская армия капитулировала после поражения в битве близ города Седан, а император Наполеон ІІІ попал в плен. Папа окончательно остался без союзников. Так что 10 сентября король Италии Виктор Эммануил II отправил посланника к Папе Римскому Пию IX, предлагая организовать мирное вступление итальянской армии в Рим. Но Пий IX заявил: «Я не пророк, и не сын пророка, но утверждаю, что вы никогда не войдете в Рим!»

Он, конечно, ошибся. Уже на следующий день итальянская армия пересекла границу Папского государства. Войска Папы отступали в Рим. 19 сентября 50-тысячная итальянская армия добралась до стен города и начала осаду. В распоряжении Папы было войско около 13 тысяч. 20 сентября первые итальянские военные после короткого боя вошли в Рим. Папе оставили Ватиканский дворец, и он объявил себя «вечным пленником» итальянского государства. Римско-католическая церковь отказывалась признать аннексию Папской области вплоть до 1929 года, когда в результате Латеранских соглашений Папа отказался от претензий на территории вне Ватикана.

20 сентября 1926 года произошло наиболее дерзкое покушение на одного из самых известных американских мафиози – Аль Капоне. Подробнее.

20 сентября 1946 года открылся первый Каннский кинофестиваль. Подробнее.

20 сентября 1991 года Верховная Рада приняла постановление «О создании Службы национальной безопасности Украины» (будущей СБУ). Первым пунктом этого постановления депутаты ликвидировали Комитет государственной безопасности (КГБ) УССР.

Церковный праздник 20 сентября

20 сентября чтят память Великомученика Евстафия Плакиды, его жены Феопистии и их сыновей Агапия и Феописта. Подробнее.

Народные приметы

Если шишки широко раскрыты, то будет потепление. А если закрыты, то скоро похолодает.

Чем выше на хвойных деревьях растут шишки, тем позже придет зима.

Что нельзя делать 20 сентября

Нельзя грубо обращаться с детьми и кричать на них.

Не стоит свататься.

День неудачный для сбора винограда.