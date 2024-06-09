Сегодня 9 июня: какой праздник и день в истории

9 июня в Украине — День работников текстильной и легкой промышленности. В 1815-м в этот день завершился Венский конгресс, на котором определили границы Европы «после Наполеона». В 1822-м в США запатентовали искусственную челюсть. В 1866-м на Закарпатье упал метеорит Княгиня – самый большой из найденных в Европе в новейшей истории. В 1898-м Британия получила Новые Территории Гонконга в аренду на 99 лет. В 1934-м «родился» Дональд Дак.

Праздники и памятные даты 9 июня

9 июня в Украине – День работников текстильной и легкой промышленности (второе воскресенье июня).

В мире – Международный день архивов или Праздник архивариуса, Международный день аккредитации, День расового единства (второе воскресенье июня).

Также отмечают: Международный день кельтского искусства, неофициальный Международный день друзей, День Кораллового треугольника, День Дональда Дака.

9 июня в истории

9 июня 1815 года завершился Венский конгресс – конференция монархов и дипломатов великих держав Европы, длившаяся с 18 сентября 1814 года. Во время конгресса определяли новые границы Европы – после завершения наполеоновских войн и восстановления монархии во Франции. При этом прямо во время конференции Наполеон вернулся в Париж, что не остановило участников «большого передела Европы».

Главными странами – участницами конгресса были Австрия, Великобритания, Пруссия, Россия и Франция (в которой уже реставрировали Бурбонов). Однако, кроме основных участников наполеоновских войн, к конференции присоединились и другие государства (с меньшими полномочиями): Испания, Португалия, Швеция и Норвегия, Швейцария, германские королевства и т.д. Формат переговоров тоже был необычным. «Судьбу мира» определяли в основном не за столом переговоров или в ходе официальных конференций, а во время прогулок, балов, охот и т.д. Одной из ключевых фигур конференции, как ни странно, стал Талейран – министр иностранных дел Франции, проигравшей войну. Он быстро успел «сбежать с корабля» Наполеона и войти в команду реставрированного Людовика XVIII. А в Вене своим любимым методом интриг добился того, что вошел в клуб представителей главных стран конгресса. Сохранить завоевания Наполеона для Франции он, конечно, не смог, но активно поучаствовал в создании «архитектуры новой Европы». Талейрану даже удалось на время рассорить дипломатов стран Шестой коалиции. Но они резко отбросили все свои разногласия, когда к власти во Франции неожиданно вернулся Наполеон, бежав с острова Эльба. Император попытался «примириться» с бывшими врагами и направил участникам Венского конгресса предложение о мире. Он согласился сохранить Францию под своим руководством ​​в ее дореволюционных границах. Но в миролюбие Бонапарта никто не поверил. Так что параллельно с конгрессом его участники создали для противодействия Наполеону Седьмую коалицию. Об уверенности монархов и их дипломатов в успехе войны с императором можно сделать вывод из того, что Конечный акт Венского конгресса подписали 9 июня – еще до финальной битвы при Ватерлоо. Этот акт закрепил новые границы европейских стран.

Наиболее значимыми изменениями были следующие:

🔹Франция отказалась от абсолютного большинства территорий, которые аннексировала между 1795 и 1810 годами (что уже было урегулировано Парижским договором за год до этого).

🔹Российская империя значительно расширила свои территории, получив огромную часть Варшавского герцогства (Польша) и оставив себе Финляндию, которую отвоевала у Швеции в 1809 году.

🔹Пруссия получила ряд территорий: часть Саксонии, Великое Познанское княжество, Данциг и Великое княжество Нижний Рейн.

🔹Австрия получила Ломбардию-Венецию в Северной Италии. При этом на большей части территории современной Италии остался ряд отдельных государств (в центральных правили представители династии Габсбургов).

🔹Папе Римскому вернули Папскую область.

🔹Немецкие государства консолидировались: почти 300 государств Священной Римской империи (завершившей существование в 1806 году) объединились в 39 более крупных образований, создавших Германский союз под главенством австрийского императора.

🔹Объединенным королевством Нидерландов стали Нидерланды и Южные Нидерланды (сейчас приблизительную территорию Южных Нидерландов занимает Бельгия).

🔹Норвегия от Дании перешла к Швеции, где в результате народного и политического сопротивления со временем достигла равноправного положения и заключения персональной унии.

🔹Швейцарию расширили, а также закрепили нейтралитет этой страны.

🔹Британия получила часть колоний в Вест-Индии (за счет Нидерландов и Испании) и сохранила Цейлон, Мальту и ряд других «заморских» территорий.

9 июня 1822 года в США запатентовали искусственную челюсть. Подробнее.

9 июня 1847 года российский император Николай I подписал приговор, которым Тараса Шевченко отдали в солдаты. Подробнее.

9 июня 1866 года в Закарпатье возле села Княгиня упал метеорит, который получил название по названию этого населенного пункта. Подробнее.

9 июня 1898 года Китай передал в аренду Великобритании на 99 лет часть Гонконга. Подробнее.

9 июня 1934 года считается днем ​​рождения Дональда Дака. Подробнее.

Церковный праздник 9 июня

9 июня чтят память святителя Кирилла, архиепископа Александрийского. Он происходил из знатной христианской семьи, получил хорошее образование. В юности вступил в скит святого Макария в Нитрийских горах, где пробыл шесть лет. Патриарх Александрийский Феофил рукоположил Кирилла в сан диакона, причислил к клиру и поручил произносить проповеди. После смерти патриарха Кирилла единодушно избрали на патриарший престол Александрийской церкви. В этой должности он боролся с ересью Нестория. На ІІІ Вселенском Соборе, созванном в 431 году в Эфесе, святитель Кирилл был председателем. Умер мирно в 444 году.

Народные приметы

Если день солнечный и безоблачный, то июнь будет сухим.

Гроза в этот день — к ветреному июню.

Если погода плохая, то и осень этого года будет ненастной.

Что нельзя делать 9 июня

Нельзя ссориться – даже по пустякам.

Нельзя убирать в доме.

Нельзя пить алкоголь.