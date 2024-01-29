Сегодня 29 января: какой праздник и день в истории

29 января в Украине – День памяти Героев Крут. В этот день 1616-го мореплаватели открыли наиболее южную точку Южной Америки — мыс Горн. В 1805-м подписан указ об открытии первого университета в Харькове. В 1886-м Карл Бенц получил первый патент на свой автомобиль. В 1916-м состоялись первые испытания танка. В 1918-м произошло сражение у железнодорожной станции Круты, а в Киеве начался большевистский мятеж на заводе «Арсенал». В 1951-м родился будущий мэр Харькова и глава ХОГА Евгений Кушнарев.

Праздники и памятные даты 29 января

29 января в Украине – День памяти Героев Крут.

В мире: Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны, День пазла и головоломки, День изобретения бензинового автомобиля.

29 января в истории

29 января 1616 года голландские мореплаватели Якоб Лемер и Виллем Схаутен открыли крайнюю южную точку Южной Америки – мыс Горн.

Он расположен на острове Горн, к югу от Огненной Земли. Свое название мыс получил от первооткрывателей – Виллем Схаутен назвал его в честь своего родного города Горн. Экспедицию Лемера и Схаутена организовали голландские купцы. Их целью (традиционной для того времени) был поиск пути в Ост-Индию (так называли Индию в те времена – в противовес Вест-Индии, то есть островам у берегов Америки, которые первооткрыватели ошибочно приняли за азиатские земли). Корабли Лемера и Схаутена проплыли мимо Магелланова пролива (на тот момент он «принадлежал» британской Ост-Индийской компании, и для прохода требовалось ее разрешение). Капитаны были убеждены, что материк когда-то должен закончиться – и так и произошло. Они достигли крайней южной точки 29 января 1616 года. Кроме того, мореплаватели доказали, что Огненная земля – это остров. Когда корабли голландцев 26 октября 1616 года достигли берегов Ост-Индии местный губернатор… приказал арестовать их за нарушение прав Ост-Индийской компании. Он решил, что корабли прошли по Магеллановому проливу, не согласовав это с Ост-Индийской компанией. Корабли и груз купцов конфисковали. Их самих с командами отправили в Голландию, где должны были судить. Лемер умер в дороге, а суд в итоге оправдал моряков, узнав, каким на самом деле путем они добрались до Азии. Губернатора отозвали с должности, конфискованное имущество вернули отцу Лемера. Также Ост-Индийская компания компенсировала морякам все расходы и выплатила возмещение за смерть Лемера. В 1619-м Виллем Схаутен опубликовал свои дневники, которые писал во время путешествия.

29 января 1805 года торжественно открыли университет в Харькове. Сейчас это – ХНУ имени В.Н. Каразина. Университет традиционно отмечает две даты, связанные с историей его создания. Это день основания (17 ноября) и день открытия (29 января).

29 января 1886 года Карл Бенц получил первый патент на свой автомобиль.

Это был трицикл (трехколесный автомобиль). Его Бенц создал в 1885 году, а запатентовал 29 января 1886 года. «Фишкой» автомобиля было то, что в движение его приводил бензиновый двигатель. К тому же использование двигателей внутреннего сгорания для относительно небольших механизмов долгое время затрудняло отсутствие соответствующего топлива. Ранние двигатели использовали газовую смесь (подобные эксперименты проводили еще с начала XIX века). Уже в 1826 году англичанин Самуэль Браун установил газо-вакуумный двигатель своей конструкции на тележку и совершил пробную поездку на юго-востоке Лондона. В 1860-х появились газогенераторные автомобили – на двигателях конструкции инженера Этьена Ленуара В 1870-м появилось первое транспортное средство, которое двигал бензиновый двигатель – изобретатель Зигфрид Маркус поставил подобный двигатель на обычную тележку (эту конструкцию сейчас называют «первая машина Маркуса»). Так что Бенц не изобрел свой автомобиль «с нуля», но именно его конструкция стала первой, которая вышла в серийное производство. Получив патент, Бенц с 1888 года уже запустил массовый выпуск. А в 1893-м создал четырехколесную модель «Виктория» и запатентовал ряд механизмов: акселератор, систему зажигания, работающую от батареи, свечу зажигания, карбюратор, сцепление, коробку передач и водяной радиатор охлаждения.

29 января 1916 года англичане впервые опробовали новую военную технику, которая в последствии изменила ход Первой мировой войны, замершей в окопах. Это был первый танк. Уже 15 сентября он явился на поле боя. Подробнее.

29 января 1918 года состоялся бой у железнодорожной станции Круты – в 130 километрах от Киева. На тот момент большевики уже установили контроль в бывших Харьковской, Екатеринославской и Полтавской губерниях. На Киев наступали две группы войск: одна – вдоль железной дороги Харьков-Полтава-Киев, вторая – в направлении Курск-Бахмач-Киев. Украинское войско еще было в стадии формирования, а независимость УНР только провозглашена. В подчинении Украинской Центральной Рады были отдельные украинизированные части бывшей российской армии, а также добровольческие подразделения (в том числе курень Сечевых стрельцов во главе с Евгением Коновальцем), отряды свободного казачества, сформированный Симоном Петлюрой Гайдамацкий кош Слободской Украины. 24-27 января 1918 года центром боевых действий стала железнодорожная станция Бахмач. После упорных боев украинским войскам пришлось покинуть ее и отступить к станции Круты.

Именно туда – на подкрепление украинских частей – направили курсантов Первой Украинской юношеской (юнкерской) школы им. Б. Хмельницкого – 400-450 курсантов и 20 старшин (офицеров). Также к обороне Крут присоединилась первая сотня (116–130 человек) вновь созданного добровольческого Студенческого куреня сечевых стрельцов. Эта молодежь в большинстве своем еще не имела достаточной военной подготовки, кроме того, не хватало и вооружения. Кроме юношей, прибыли около 80 добровольцев из подразделений местного Свободного казачества из Нежина. Из относительно «тяжелого» вооружения у них было до 16 пулеметов и одна пушка на железнодорожной платформе. Так что бой с четырехтысячным подразделением Красной гвардии во главе с эсером Муравьевым был, мягко говоря, не равным. Его участников часто называют «украинскими тремястами спартанцами». Хотя все же значительная часть участников боя под Крутами выжила. Бой длился пять часов. И украинские силы смогли остановить наступление врага и организованно отступить, подрывая мосты. Российско-большевистские оккупанты потеряли боеспособность на четыре дня. Это задержало наступление на Киев и дало украинской делегации заключить Берестейский (Брест-Литовский) мирный договор. По разным данным, украинское войско потеряло в бою от 150 до 300 воинов (убитыми, ранеными, пропавшими без вести). Больше всего поразило современников жестокое убийство большевиками 27 юношей, после боя попавших в плен. Этих воинов похоронили в Киеве у Аскольдовой Могилы. И именно им посвящено известное стихотворение Павла Тычины «Памяти тридцати».

29 января 1918 года параллельно с боем под Крутами бои состоялись и в Киеве. Здесь разразился так называемый Январский мятеж (в советской историографии — Январское восстание), организованный киевским комитетом Российской большевистской партии (РСДРП(б)). Это была обычная тактика российских большевиков. Они устраивали будто бы «народные восстания» в городах, к которым приближалась оккупационная армия. Это преследовало две цели: оттянуть войска с фронта для подавления мятежа и получить пропагандистский эффект – якобы советскую власть устанавливали украинские трудящиеся, а не российские захватчики. Центром вооруженного мятежа в Киеве стал завод «Арсенал».

Руководство УНР осознавало исходящую оттуда угрозу, поэтому еще 18 января отряды Свободного казачества изъяли с «Арсенала» большое количество оружия, провели обыски и арестовали ряд большевистских деятелей. Также власти закрыли большевистскую газету «Голос социал-демократа». Следующим шагом должно было стать изъятие угля с завода, чтобы остановить производство оружия, однако мятежники узнали о намерениях власти. Они провели митинг и с помощью солдат Шевченковского полка, охранявших конфискованное, вернули оружие на завод. Митингующие решили начать восстание немедленно и избрали руководство – ревком, который возглавил Ян Гамарник.

Первыми действиями мятежников стал захват арсенала на Печерске в ночь с 15 на 16 января. К митингующим присоединились рабочие других предприятий города и даже часть солдат из украинских полков — Богдановского, Шевченковского и полка имени Сагайдачного. Мятежники планировать оцепить здание, где находилась Центральная Рада, свергнуть ее и провозгласить в Киеве советскую власть. Непосредственно 29 января представители Киевского совета рабочих и солдатских депутатов вручили Украинской Центральной Раде ультимативные требования: передать власть советам и разоружить украинские воинские части. Центральная Рада отклонили ультитматум. Руководство УНР выдвинуло свои требования к протестующим – о безоговорочной капитуляции. В городе еще с вечера начались вооруженные столкновения. Главные силы восставших сосредотачивались вокруг «Арсенала» на Печерске, отдельные очаги восстания возникали в других районах города. 30 января в Киеве началась всеобщая забастовка — прекратили работу водопровод, электростанция, городской транспорт. Навести порядок в городе власть не могла, ведь надежных войск, поддерживавших Центральную Раду, в столице почти не осталось — они действовали на фронте против большевиков. Сопротивление мятежникам оказывали подразделения Богдановского, Полуботковского, Богунского полков, Галицко-Буковинский курень сечевых стрельцов и Свободное казачество.

Часть военных не присоединилась ни к украинскому войску, ни к тем, кто перешел на сторону большевиков. Единого командования у украинских сил тоже не было – руководили два отдельных штаба. Жители Киева в большинстве своем сохраняли нейтралитет, не поддерживая ни одну из сторон противостояния. Все, что могла сделать в этих условиях Центральная рада, – обратиться с воззванием к киевлянам и рабочим, чтобы первые поддержали украинскую власть, а вторые – прекратили забастовку. Положение удалось стабилизировать после 1 февраля. Тогда в Киев прибыли Гайдамацкий кош Слободской Украины под командованием Петлюры (войска отступили в город под ударами войск Михаила Муравьева) и Гордиенковский полк, который привел с Северного фронта полковник Всеволод Петрив.

2 февраля восстание в Киеве подавили. Мятежники остались только на территории завода «Арсенал». Войска Петлюры взяли завод штуром 4 февраля. Советская пропаганда впоследствии утверждала про расстрел «петлюровцами» более 300 рабочих «Арсенала», но очевидцы свидетельствовали, что никакого массового расстрела не было. В целом за время продолжавшихся около недели боев многочисленные жертвы были с обеих сторон, а центральная часть Киева потерпела существенные разрушения. Хотя мятеж в Киеве подавили, он подорвал способности украинского войска на фронте. В результате сил противостоять войскам Муравьева у защитников столицы уже не было. Большевистские захватчики уже 4 февраля захватили Дарницу и мосты через Днепр и начали расстреливать Киев из тяжелой артиллерии, а 8 февраля полностью овладели городом.

29 января 1921 года на конференции в Париже страны – победительницы Первой мировой войны определили сумму военных репараций для Германии – 226 миллиардов золотом. Их немцы должны были оплатить в течение 42 лет. Как известно, эта сумма стала слишком обременительной для Германии и повлекла за собой чрезвычайный экономический кризис в стране. Одним из последствий этого кризиса стала радикализация общества и приход к власти нацистов.

29 января 1951 года родился Евгений Кушнарев – бывший мэр и глава ОГА в Харькове.

В советское время он был активным партийным деятелем, работал заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации Орджоникидзевского райкома партии в Харькове и на других подобных должностях с 1987 года. А в 1989-м стал одним из инициаторов создания Демократической платформы КПСС и КПУ. Являлся народным депутатом Украины последнего в истории УССР и первого в истории независимой Украины созыва. С апреля 1990-го по апрель 1998-го был главой Харьковского горсовета, а с 1991-го – еще и исполкома совета, что соответствовало современной должности Харьковского городского головы (мэра). С 1996-го по 1998-й руководил Администрацией Президента Украины (при Кучме). А в октябре 2000-го вернулся в Харьков, где стал главой Харьковской облгосадминистрации. В этой должности Кушнарев пробыл до времен Оранжевой революции и избрания Президентом Украины Виктора Ющенко. В это же время принимал участие в печально известном Северодонецком съезде депутатов всех уровней и делал заявления о том, что «в Харькове будут только харьковская власть». После отставки с должности главы ХОГА создал собственную политическую силу, но впоследствии объединил ее с «Партией регионов», и именно от нее был избран в 2006 году народным депутатом Украины, был заместителем председателя фракции ПР в Верховной Раде. Умер 17 января 2007 года, получив накануне смертельное ранение во время охоты.

Церковный праздник 29 января

29 января отмечают перенос мощей cвященномученика Игнатия Богоносца. Священномученик Игнатий погиб, брошенный по приказу императора Траяна на поедание зверям. Это было в 107 году. Христиане собрали его мощи и хранили в Риме. А в 108 году их перенесли в пригород города Антиохия. Второй перенос – в город Антиохия – осуществили в 438 году. После взятия Антиохии персами мощи священномученика вернули в Рим, где положили в храме в честь папы Климента. Это произошло ориентировочно в 540 году (по другим источникам, в 637-м).

Народные приметы

Если 29 января целый день идет снег, весной будет хорошо ловиться рыба.

Метель 29 января – к прохладному лету.

Морозный и ясный день сулит жаркое лето.

Что нельзя делать 29 января

Нельзя ругаться, ссориться и злословить.

Нельзя стирать.

Лучше одеваться, не глядя в зеркало.