Сегодня 15 сентября: какой праздник и день в истории

15 сентября – день рождения «Гринпис». В этот день в 1916 году в боевых действиях впервые применили танки. В 1917-м вышел первый номер журнала «Forbes». А в 1997-м основатели «Google» подали на регистрацию домен «google.com». 15 сентября 2008 года считают датой начала всемирного финансового кризиса. А год назад в этот день в лесу возле освобожденного Изюма обнаружили массовое захоронение жертв российских оккупантов.

Праздники и памятные даты 15 сентября

15 сентября – Международный день демократии, День рождения «Гринпис».

В этом году на 15 сентября приходится еврейский Новый год Рош ха-Шана.

Также в мире в этот день отмечают Всемирный день борьбы с лимфомами, День свободных денег и Международный день свободы образования.

15 сентября в истории

15 сентября 1821 года независимость провозгласили сразу четыре страны Латинской Америки, которые до этого были испанскими колониями — Гватемала, Гондурас, Коста-Рика и Сальвадор. Эти события происходили на фоне борьбы за независимость в испанских колониях, развернувшейся после оккупации страны-метрополии – Испании – войсками Наполеона. Четыре страны, ныне празднующие день независимости 15 сентября, ранее входили в состав единого генерал-капитанства Гватемала. Некоторое время после провозглашения независимости были частью федерации Соединенных провинций Центральной Америки.

15 сентября 1916 года во время боевых действий Первой мировой войны впервые в истории применили танки.

Потребность в новой маневренной военной технике возникла на этапе так называемой «окопной войны». Она была характерной особенностью Первой мировой войны – началась, когда страны-противники достигли паритета на поле боя, выстроили глубоко эшелонированные линии обороны и не имели продвижений. Ни одна из сторон не могла прорвать линию фронта и переломить ход событий в свою пользу, так что война перешла в затяжную стадию. В поисках выхода из этой патовой ситуации одновременно Великобритания и Россия приступили к разработке принципиально нового защищенного транспортного средства высокой проходимости. Первыми успеха в этом добились британцы. В 1916-м они изготовили первую модель своего танка – «Mk.1». После испытаний он поступил в серийное производство – сначала заказали 100 машин. Боевое крещение они прошли 15 сентября 1916 года в наступлении у реки Сомма во Франции. В бой бросили 49 танков. Из них передовой достигли лишь 32 (17 вышли из строя из-за неисправности). И даже из 32 достигших поля боя еще пять застряли в болоте, а девять сломались по разным техническим причинам. Однако и 18 танков оказалось достаточно, чтобы пробиться вглубь обороны противника на 5 км. Также британцы в этом бою понесли потери, которые были в 20 раз меньше стандартных. Так что танки сочли эффективными, и в дальнейшем они постепенно стали главной боевой единицей на полях различных войн.

15 сентября 1917 года опубликован первый номер журнала «Forbes».

Одно из самых популярных в мире деловых изданий основал журналист Берти Чарльз Форбс. До этого он работал в газетах родной Шотландии, а после эмиграции – в США. В издании «New York American» Форбс стал финансовым журналистом. А потом, вместе с партнером Уолтером Дреем, основал собственный журнал. Форбс планировал назвать издание «Дела и их вершители», но Дрей убедил коллегу лучше дать журналу свою фамилию. Уже в 1918-м «Forbes» опубликовал свой рейтинг самых богатых американцев, который в дальнейшем расширился до мирового масштаба и стал «фишкой» издания. Первый рейтинг «Forbes» возглавил Джон Рокфеллер.

15 сентября 1941 года авторов Акта провозглашения (Декларации восстановления) Украинского Государства Степана Бандеру и Ярослава Стецько упекли в центральную Берлинскую тюрьму.

С начала 1942-го по август 1944-го Бандера находился в концлагере «Заксенгаузен». Освободили его только в сентябре 1944-го, предлагая возглавить антисоветское вооруженное движение в тылу Красной армии. Однако предложение нацистов Бандера отклонил. В феврале 1945-го его вместе со Стецько и Романом Шухевичем избрали в новое Бюро Провода ОУН-Б. В 1947-м он снова стал главой Провода ОУН-Б и в послевоенное время продолжал возглавлять вооруженную борьбу против советских оккупантов.

15 сентября 1959 года начался первый в истории визит руководителя СССР в США. В Америку приехал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Он провел в США 13 дней, в течение которых четырежды встречался с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром.

Кроме того, Хрущев выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, побывал в этом городе в экономическом клубе и даже посетил киностудию «20th Century-Fox». Кроме того, Хрущев активно общался со своим американским «сельскохозяйственным единомышленником» – фермером Росуэллом Гарстом, разделявшим непреодолимую любовь Хрущева к выращиванию кукурузы. Несмотря на такой насыщенный визит, каких-либо положительных сдвигов в отношениях двух стран по его итогам не произошло.

15 сентября 1971 года принято считать днем рождения всемирной экологической организации «Гринпис». В этот день комитет «Don’t Make a Wave» («Не создавайте волну») начал первую масштабную экологическую акцию. Он направил судно «Филлис Кормак» (впоследствии переименованное в «Гринпис») из Ванкувера к острову Амчитка для протеста против ядерного испытания.

Испытание планировали провести США. Оно было уже не первым в этом районе. Экоактивисты протестовали и против предыдущих подземных ядерных испытаний в 1969 году. Главным аргументом протестующих было то, что остров тектонически не устойчив, и мощный подземный взрыв может вызвать землетрясение или даже цунами. Однако первый протест, в 1969-м, не добился результатов. Испытания провели (без существенных последствий). Но в 1971-м речь шла о взрыве бомбы в пять раз мощнее. И это «гринписовцам» удалось предотвратить. Правительство США прекратило испытания в районе острова, а к концу 1971-го он стал заповедником для птиц. В 1972-м комитет «Don’t Make a Wave» переименовали в «Greenpeace Foundation».

15 сентября 1991 года в Киеве на площади Богдана Хмельницкого состоялось Всеукраинское народное вече в поддержку Акта провозглашения независимости Украины.

15 сентября 1997 года два студента Стэнфорда Лари Пейдж и Сергей Брин подали заявку на регистрацию домена «google.com». Само название – это несколько искаженный математический термин «googol». Им обозначают число, состоящее из единицы и ста нулей. В начале своей истории «Google» существовал на сайте Стэнфордского университета и имел домен «google.stanford.edu». Саму компанию «Google» зарегистрировали через год – 4 сентября 1998-го. При этом день рождения «Google» в компании принято праздновать 27 сентября.

15 сентября 1997 года Межпарламентский союз утвердил Всеобщую декларацию о демократии. Потому в эту дату под эгидой ООН отмечают Международный день демократии.

15 сентября 2008 года ведущий американский инвестиционный банк «Lehman Brothers» обратился в суд с заявлением о банкротстве и просьбой о защите от кредиторов.

На тот момент у банка были 158-летняя история, региональные штаб-квартиры в Лондоне и Токио, офисы по всему миру. Именно банкротство этого банка традиционно считают отправной точкой мирового финансового кризиса.

15 сентября 2022 года в лесу возле освобожденного Изюма обнаружили массовое захоронение убитых оккупантами военных и гражданских.

С тех пор на этом месте изъяли 449 тел погибших.

Церковный праздник 15 сентября

15 сентября по новому церковному календарю православные в Украине отмечают послепразднество Воздвижения. Также – это день памяти великомученика Никиты. Он родился и жил на берегах Дуная. Пострадал за Христа в 372 году. Никита уверовал в Христа и принял крещение от епископа Феофила, участника I Вселенского Собора. После этого святой активно распространял христианство среди своих соплеменников – готфов. При этом между христианами и язычниками этого народа возникали междоусобные стычки. Язычников возглавлял Афанарих. В начале он потерпел поражение, однако со временем восстановил свои силы и начал с еще большей ненавистью уничтожать христиан. Его жертвой стал и святой Никита. Он подвергся многочисленным пыткам, а в конце концов был сожжен заживо.

Народные приметы

Безветренная погода в этот день — к ясной и теплой осени.

Дождь 15 сентября предвещает сухую осень.

Если утром выпал иней, то скоро похолодает.

Что нельзя делать 15 сентября

Нельзя рубить деревья и обрезать ветки.

Не надо начинать новые дела, потому что потерпите в них неудачу.

В этот день нельзя обижать домашних животных.