Не опознаны 65 тел: полиция просит помочь опознать захороненных в Изюме

Полиция Харьковской области продолжает устанавливать личности людей, чьи тела обнаружили в месте массового захоронения в Изюме после деоккупации города.

«С места массового захоронения изъято 449 тел погибших. Идентифицировано 211 тел, выдано родственникам для захоронения 207 тел погибших. В настоящее время неузнаваемыми остаются 65 тел», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В telegram-канале ГУНП опубликовали таблицу с фото (18+), описанием одежды, пола и особыми приметами, по которым возможно узнать погибших. Ознакомиться с материалами можно по ссылке.

«Любую информацию о людях, тела которых были обнаружены в месте массового захоронения и до сих пор не идентифицированы, вы можете сообщить старшему следователю СУ ГУНП в Харьковской области Людмиле Подбой по телефону: (093) 497 69 38», — обратились полицейские Харьковщины.