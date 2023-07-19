Не опознаны 65 тел: полиция просит помочь опознать захороненных в Изюме
Полиция Харьковской области продолжает устанавливать личности людей, чьи тела обнаружили в месте массового захоронения в Изюме после деоккупации города.
«С места массового захоронения изъято 449 тел погибших. Идентифицировано 211 тел, выдано родственникам для захоронения 207 тел погибших. В настоящее время неузнаваемыми остаются 65 тел», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В telegram-канале ГУНП опубликовали таблицу с фото (18+), описанием одежды, пола и особыми приметами, по которым возможно узнать погибших. Ознакомиться с материалами можно по ссылке.
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«Любую информацию о людях, тела которых были обнаружены в месте массового захоронения и до сих пор не идентифицированы, вы можете сообщить старшему следователю СУ ГУНП в Харьковской области Людмиле Подбой по телефону: (093) 497 69 38», — обратились полицейские Харьковщины.
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 17:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковской области продолжает устанавливать личности людей, чьи тела обнаружили в месте массового захоронения в Изюме после деоккупации города".