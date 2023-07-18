Более 2 тысяч мирных жителей Харьковщины погибли вследствие войны — Фильчаков
С начала полномасштабной войны в Харьковской области погибли 2042 гражданских, из них 77 детей, ранены 2993 человека, из них 242 — несовершеннолетние.
Об этом прокурор Харьковской области Александр Фильчаков сообщил в ходе совещания с коллегой из Международного уголовного суда — руководителем Объединенной группы по вопросам Украины Брендой Холлис и представителями Офиса генпрокурора Украины.
Также Фильчаков рассказал, что на Харьковщине осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины) в почти 17300 уголовных производствах о совершении более 17900 военных преступлений.
«Мы обнаружили 23 пыточные, где подвергались пыткам со стороны российских военнослужащих более 100 мирных жителей. Мобильными следственно-прокурорскими группами с привлечением криминалистических лабораторий полностью осмотрены 22 места преступления. Правоохранители не изучили только пыточную в селе Гоптовка, расположенном в нескольких сотнях метров от линии украинско-российской границы. Пребывание там представляет опасность для наших сотрудников из-за постоянных вражеских обстрелов с территории РФ», — рассказал руководитель облпрокуратуры.
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 21:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала полномасштабной войны в Харьковской области погибли 2042 гражданских, из них 77 детей, ранены 2993 человека, из них 242 — несовершеннолетние.".