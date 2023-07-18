Понад 2 тисячі мирних жителів Харківщини загинули внаслідок війни – Фільчаков

З початку повномасштабної війни в Харківській області загинули 2042 цивільні особи, з них 77 дітей, поранено 2993 людини, з них 242 – неповнолітні.

Про це прокурор Харківської області Олександр Фільчаков повідомив у ході наради з колегою з Міжнародного кримінального суду – керівницею Об’єднаної групи з питань України Брендою Голліс та представниками Офісу генпрокурора України.

Також Фільчаков розповів, що на Харківщині здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України) у майже 17300 кримінальних провадженнях про скоєння понад 17900 воєнних злочинів.

“Ми виявили 23 катівні, де піддавалися тортурам з боку російських військовослужбовців понад 100 мирних мешканців. Мобільними слідчо-прокурорськими групами із залученням криміналістичних лабораторій повністю оглянуто 22 місця злочину. Нині правоохоронці не вивчили лише катівню в селі Гоптівка, що розташоване за кількасот метрів від лінії українсько-російського кордону. Перебування там становить небезпеку для наших співробітників через постійні ворожі обстріли з території РФ”, – зазначив керівник облпрокуратури.