561 українську дитину вивезли з Харківщини до рф – Олександр Фільчаков

Правоохоронці встановили 1007 фактів примусового вивезення цивільних осіб, повідомив в інтерв’ю Армія “Інформ” керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

На сьогодні слідчі та прокурори Харківської області розслідують понад 13,5 тис. військових злочинів. У 99% випадків це злочини за фактами порушення законів та звичаїв війни військовослужбовцями країни-агресора.

Харківщина зараз після Донецької області посідає друге місце за такими «нерадісними» показниками. Якщо брати загалом по Україні, із усіх зареєстрованих військових злочинів приблизно п’ята частина припадає на Харківщину.

Правоохоронці виявили 23 катівні, де росіяни знущалися з понад сотні мирних жителів.

Мобільні слідчо-прокурорські групи повністю оглянули 22 катівні. Наразі правоохоронці не вивчили лише катівню у населеному пункті Гоптівка, розташовану за кількасот метрів від лінії українсько-російського кордону. Перебування там становить небезпеку через постійні ворожі обстріли з території рф.

Голова Харківської облпрокуратури розповів, що наразі правоохоронці встановили 1007 фактів примусового вивезення цивільних осіб. З Харківської області на тимчасово окуповані ворогом території або в рф вивезли 561 українську дитину.

218 дітей України вже повернулися на батьківщину. Ще 118 знаходяться в рф в сім’ях родичів, а місцезнаходження 225 дітей в даний час залишається невідомим.