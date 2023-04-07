561 украинского ребенка вывезли из Харьковщины в рф – Александр Фильчаков
Правоохранители установили 1007 фактов принудительного вывоза гражданских лиц, сообщил в интервью АрмияInform руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.
На сегодня следователи и прокуроры Харьковской области расследуют более 13,5 тыс. военных преступлений. В 99% случаев это преступления по фактам нарушения законов и обычаев войны военнослужащими страны-агрессора.
Харьковщина сейчас после Донецкой области занимает второе место по таким «нерадостным» показателям. Если брать в целом по Украине, из всех зарегистрированных военных преступлений примерно пятая часть приходится на Харьковщину.
Правоохранители обнаружили 23 пыточных, где россияне издевались над более, чем сотней мирных жителей.
Мобильные следственно-прокурорские группы полностью осмотрели 22 застенка. Сейчас правоохранители не изучили лишь пыточную в населенном пункте Гоптовка, расположенную в нескольких сотнях метров от линии украинско-российской границы. Пребывание там представляет опасность из-за постоянных вражеских обстрелов с территории рф.
Глава Харьковской облпрокуратуры рассказал, что в настоящее время правоохранители установили 1007 фактов принудительного вывоза гражданских лиц. Из Харьковской области на временно оккупированные врагом территории или в рф вывезли 561 украинского ребенка.
218 ребенка Украины уже вернулись на родину. Еще 118 находятся в рф в семьях родственников, а местонахождение 225 детей в настоящее время остается неизвестным.
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 17:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители установили 1007 фактов принудительного вывоза гражданских лиц, сообщил в интервью АрмияInform руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.".