Не впізнано 65 тіл: поліція просить допомогти ідентифікувати похованих в Ізюмі
Поліція Харківської області продовжує встановлювати особи людей, чиї тіла виявили у місці масового поховання в Ізюмі після деокупації міста.
“З місця масового поховання було вилучено 449 тіл загиблих. Ідентифіковано 211 тіл, видано родичам для поховання 207 тіл загиблих. На теперішній час невпізнаними залишаються 65 тіл”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.
У телеграм-каналі ГУНП опублікували таблицю з фото (18+), описом одягу, статі та особливими прикметами, за якими можна впізнати загиблих. Ознайомитись з матеріалами можна за посиланням.
Читайте також: Понад 2 тисячі мирних жителів Харківщини загинули внаслідок війни — Фільчаков
“Будь-яку інформацію про людей, тіла яких були виявлені в місці масового поховання і дотепер неідентифіковані, ви можете повідомити старшій слідчій СУ ГУНП в Харківській області Людмилі Подбой за телефоном: (093) 497 69 38”, – звернулися поліціянти Харківщини.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Не впізнано 65 тіл: поліція просить допомогти ідентифікувати похованих в Ізюмі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 17:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківської області продовжує встановлювати особи людей, чиї тіла виявили у місці масового поховання в Ізюмі після деокупації міста".