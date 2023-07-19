Не впізнано 65 тіл: поліція просить допомогти ідентифікувати похованих в Ізюмі

Поліція Харківської області продовжує встановлювати особи людей, чиї тіла виявили у місці масового поховання в Ізюмі після деокупації міста.

“З місця масового поховання було вилучено 449 тіл загиблих. Ідентифіковано 211 тіл, видано родичам для поховання 207 тіл загиблих. На теперішній час невпізнаними залишаються 65 тіл”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.

У телеграм-каналі ГУНП опублікували таблицю з фото (18+), описом одягу, статі та особливими прикметами, за якими можна впізнати загиблих. Ознайомитись з матеріалами можна за посиланням.

“Будь-яку інформацію про людей, тіла яких були виявлені в місці масового поховання і дотепер неідентифіковані, ви можете повідомити старшій слідчій СУ ГУНП в Харківській області Людмилі Подбой за телефоном: (093) 497 69 38”, – звернулися поліціянти Харківщини.