Live
  • Середа 19.07.2023
    • Харків
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 41.15
    • 🟢

Не впізнано 65 тіл: поліція просить допомогти ідентифікувати похованих в Ізюмі

Суспільство 17:58   19.07.2023
Оксана Горун
Не впізнано 65 тіл: поліція просить допомогти ідентифікувати похованих в Ізюмі Фото: Вікторія Яковенко

Поліція Харківської області продовжує встановлювати особи людей, чиї тіла виявили у місці масового поховання в Ізюмі після деокупації міста.

“З місця масового поховання було вилучено 449 тіл загиблих. Ідентифіковано 211 тіл, видано родичам для поховання 207 тіл загиблих. На теперішній час невпізнаними залишаються 65 тіл”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.

У телеграм-каналі ГУНП опублікували таблицю з фото (18+), описом одягу, статі та особливими прикметами, за якими можна впізнати загиблих. Ознайомитись з матеріалами можна за посиланням.

Читайте також: Понад 2 тисячі мирних жителів Харківщини загинули внаслідок війни — Фільчаков

“Будь-яку інформацію про людей, тіла яких були виявлені в місці масового поховання і дотепер неідентифіковані, ви можете повідомити старшій слідчій СУ ГУНП в Харківській області Людмилі Подбой за телефоном: (093) 497 69 38”, – звернулися поліціянти Харківщини.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Армія РФ протягом дня била по Вовчанську з артилерії: сталася пожежа (фото)
Армія РФ протягом дня била по Вовчанську з артилерії: сталася пожежа (фото)
19.07.2023
Поліклініка в Харкові купувала футболки по 5000 грн: головлікаря відсторонили
Поліклініка в Харкові купувала футболки по 5000 грн: головлікаря відсторонили
19.07.2023
У Харкові спіймали жінку, яка серед білого дня пограбувала перехожу (фото)
У Харкові спіймали жінку, яка серед білого дня пограбувала перехожу (фото)
19.07.2023
В Ізюмі на місці зруйнованого медзакладу встановили модульну амбулаторію
В Ізюмі на місці зруйнованого медзакладу встановили модульну амбулаторію
19.07.2023
Генштаб ЗСУ: про обстріли Харківщини, атаку по Україні та успіхи ППО
Генштаб ЗСУ: про обстріли Харківщини, атаку по Україні та успіхи ППО
19.07.2023
Ворог ударив по Харківщині: виникла пожежа (фото)
Ворог ударив по Харківщині: виникла пожежа (фото)
19.07.2023

Новини за темою:

17:58
Не впізнано 65 тіл: поліція просить допомогти ідентифікувати похованих в Ізюмі
17:56
85-річна мешканка Харківщини віддала “поліцейському” 50 тисяч гривень
15:58
В Ізюмі на місці зруйнованого медзакладу встановили модульну амбулаторію
11:13
Гуляла з подругою і зникла: у Харкові шукали двох дітей
22:12
На Куп’янськ РФ кинула підрозділи, раніше розбиті на Ізюмщині – Синєгубов

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Не впізнано 65 тіл: поліція просить допомогти ідентифікувати похованих в Ізюмі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 17:58;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківської області продовжує встановлювати особи людей, чиї тіла виявили у місці масового поховання в Ізюмі після деокупації міста".