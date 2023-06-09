Сегодня 9 июня: какой праздник и день в истории

9 июня 1866 года в Закарпатье упал метеорит Княгиня – самый большой из найденных в Европе в новейшей истории. В 1822 году в США запатентовали искусственную челюсть. В 1898 году Британия получила Новые Территории Гонконга в аренду на 99 лет. В 1934-м «родился» Дональд Дак.

Праздники и памятные даты 9 июня

9 июня государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

Под эгидой ООН проходят: Международный неофициальный день друзей, Международный день аккредитации, Международный день архивов или Праздник архивариуса. Также в мире 9 июня — День Дональда Дака и Всемирный день памяти домашних животных.

9 июня в истории

9 июня 1822 года в США запатентовали искусственную челюсть. Патент получил врач-изобретатель из Нью-Йорка Чарльз Грэм. Конечно, искусственные зубы существовали и гораздо раньше – их изготовляли из золота, слоновой кости или даже зубов гиппопотамов. Однако именно Грэм первым использовал для этого искусственный материал – пластмассу. Впоследствии он начал массовое производство своего изобретения. Искусственная челюсть, хоть и не была такой, как делают сейчас, но все же стала прорывом в стоматологии.

9 июня 1847 года российский император Николай I подписал приговор, которым Тараса Шевченко отдали в солдаты.

Шевченко получил наиболее жесткий приговор из вынесенных по делу Кирилло-Мефодиевского братства, ведь, по свидетельствам исследователей, император считал его личным врагом. Такую неприязнь поэт вызвал у властителя своей поэмой «Сон». Так что Николай I не просто отправил Шевченко в солдаты, но собственноручно сделал приписку к приговору: «под самый строгий надзор и с запретом писать и рисовать»

9 июня 1866 года в Закарпатье возле села Княгиня упал метеорит, который получил название по именованию этого населенного пункта.

Метеорит имел общий вес более 500 килограммов, и до сих пор является самым большим из найденных в Европе в новейшей истории. При прохождении через атмосферу он взорвался на высоте 40 км над землей, распавшись на более чем 1200 кусков. И этим вызвал кратковременный метеорный поток. Обломками засыпало площадь в радиусе до 5 км. Наибольшая часть метеорита общим весом почти 280 кг приземлилась в 8 километрах от села Княгиня, на склоне горы Стенка. При ударе камень раскололся на две примерно равные части. Их нашел через несколько дней на глубине около двух метров житель села Василий Кривяник. Впоследствии метеорит у него выкупил местный лесничий Антон Покорный – «за два вола». Сам Покорный выгодно перепродал «камень с неба» Венскому императорскому музею. Сейчас это музей естествознания, где метеорит хранится до сих пор.

9 июня 1898 года Китай передал в аренду Великобритании на 99 лет часть Гонконга — территорию на севере Цзюлунского полуострова и остров Лантау (Новые Территории). К тому моменту сам остров Гонконг и так уже был захвачен Великобританией в ходе Первой и Второй опиумных войн. Однако Новые Территории, полученные благодаря договору аренды Британией, были даже больше по площади, чем те, что она уже имела здесь на тот момент. Именно истечение срока действия договора аренды спровоцировало переговоры между Великобританией и КНР во второй половине ХХ века. Эти переговоры привели в результате к передаче суверенитета над Гонконгом от Соединенного Королевства Китаю. Соответствующую китайско-британскую декларацию подписали в 1984 году. А передача Гонконга состоялась в 1997-м.

9 июня 1934 года считается днем рождения Дональда Дака. В этот день на экраны вышел мультфильм «The Wise Little Hen» («Маленькая умная курочка»), где самый известный утенок мира играл пока еще «роль второго плана».

По официальной версии, Дональда Уолт Дисней придумал, когда прослушивал актера Кларенса Нэша, цитировавшего «Mary had а little lamb». Актер создал специфический «утиный» голос, и именно он говорил за Дональда вплоть до 1983 года. А перед тем, как уйти на пенсию, Нэш долго отбирал и тренировал себе замену. Облик Дональда Дака – плод фантазии аниматора Дика Ланди. В начале Дональд не выходил на первые роли, хотя до Второй мировой снялся примерно в 50 мультфильмах. А вот в годы войны он составил достойную конкуренцию Микки Маусу. В это время требовались «рисковые ребята», а Микки точно отстал в этом направлении. Изображение Дональда Дака во время войны даже украшало носы многих американских истребителей. Он был талисманом 309-й эскадрильи истребителей военно-воздушного корпуса США. Так что в 1949-м Дональд уже отодвинул Микки на второй план, став самым известным персонажем студии Уолта Диснея.

Церковный праздник 9 июня

9 июня христиане чествуют священномученика Ферапонта, епископа Сардийского. Он пострадал за Христа в III веке. Ферапонт многих язычников привел в христианство. Когда же предстал перед судом правителя Юлиана, то заявил, что он христианский епископ. Его бросили в тюрьму, где долгое время мучили голодом и жаждой. Затем подвергли жестоким пыткам. Но все это не поколебало его веру в Христа. В дальнейшем святителя в кандалах провели через несколько городов, пытая по пути, и привели к реке, рядом с которой обнаженного растянули крестообразно на земле, привязав к четырем кругам, и жестоко избили. Свой мученический подвиг Ферапонт завершил в пределах Саталийской епископии. Там его жестоко избили, и он скончался. А сухие колья, к которым был привязан святой, насыщенные его кровью, дали зеленые побеги и выросли в большие деревья. Листья этих деревьев приобрели целебные свойства.

Народные приметы

Если грачи пасутся в траве – к дождю.

Если утром на траве обильная роса, то день будет солнечный.

Душный воздух утром предвещает непогоду.

Что нельзя делать 9 июня

В этот день ни в коем случае нельзя ругаться с родными, обижаться, упрекать их в чем-нибудь.

Нельзя выметать и выносить из дома мусор.

В этот день лучше не сажать цветы.