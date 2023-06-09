Сьогодні 9 червня: яке свято та день в історії

9 червня 1866 року на Закарпатті впав метеорит Княгиня – найбільший зі знайдених у Європі в новітній історії. У 1822 році в США запатентували штучну щелепу. 1898 року Британія отримала Нові Території Гонконгу в оренду на 99 років. У 1934-му “народився” Дональд Дак.

Свята та пам’ятні дати 9 червня

9 червня державні та професійні свята в Україні не відзначають.

Під егідою ООН проходять Міжнародний неофіційний день друзів, Міжнародний день акредитації, Міжнародний день архівів або Свято архіваріуса. Також у світі 9 червня – День Дональда Дака та Всесвітній день пам’яті свійських тварин.

9 червня в історії

9 червня 1822 року в США запатентували штучну щелепу. Патент отримав лікар-винахідник із Нью-Йорка Чарльз Грем. Звичайно, штучні зуби існували й набагато раніше – їх виготовляли із золота, слонової кістки чи навіть зубів гіпопотамів. Однак саме Грем першим використав для цього штучний матеріал – пластмасу. Згодом він розпочав масове виробництво свого винаходу. Штучна щелепа, хоч і не була такою, які виготовляють зараз, але все ж таки стала проривом у стоматології.

9 червня 1847 року російський імператор Микола I підписав вирок, яким Тараса Шевченка віддали в солдати.

Шевченко отримав найжорсткіший вирок із винесених у справі Кирило-Мефодіївського братства, адже, за свідченнями дослідників, імператор вважав його особистим ворогом. Таку ворожість поет викликав у можновладця своєю поемою “Сон”. Тож Микола I не просто відправив Шевченка до солдатів, але власноруч зробив приписку до вироку: “під найсуворіший нагляд і з забороною писати та малювати”

9 червня 1866 року на Закарпатті біля села Княгиня впав метеорит, який отримав назву за назвою цього населеного пункту.

Метеорит мав загальну вагу понад 500 кілограмів, і досі є найбільшим зі знайдених у Європі в новітній історії. При проходженні через атмосферу він вибухнув на висоті 40 км над землею, розпавшись більш ніж на 1200 шматків. І цим викликав короткочасний метеорний потік. Уламками засипало площу в радіусі до 5 км. Найбільша частина метеорита загальною вагою майже 280 кг приземлилася за 8 кілометрів від села Княгиня, на схилі гори Стінка. При ударі камінь розколовся на дві приблизно рівні частини. Їх знайшов за кілька днів на глибині близько двох метрів мешканець села Василь Кривяник. Згодом метеорит у нього викупив місцевий лісничий Антон Покірний – за два воли. Сам Покірний вигідно перепродав “камінь із неба” Віденському імператорському музею. Нині це музей природознавства, де метеорит зберігається досі.

9 червня 1898 року Китай передав в оренду Великій Британії на 99 років частину Гонконгу – територію на півночі Цзюлунського півострова й острів Лантау (Нові Території). До того моменту сам острів Гонконг і так уже був захоплений Великою Британією в ході Першої та Другої опіумних воєн. Однак Нові Території, отримані завдяки договору оренди Британією, були навіть більшими за площею, ніж ті, що вона вже мала тут на той момент. Саме закінчення терміну дії договору оренди спровокувало переговори між Великою Британією та КНР у другій половині XX століття. Ці переговори призвели до передачі суверенітету над Гонконгом від Сполученого Королівства Китаю. Відповідну китайсько-британську декларацію підписали у 1984 році. А передача Гонконгу відбулася 1997-го.

9 червня 1934 року вважається днем ​​народження Дональда Дака. Цього дня на екрани вийшов мультфільм “The Wise Little Hen” (“Маленька розумна курочка”), де найвідоміше каченя світу грало поки що “роль другого плану”.

За офіційною версією, Дональда Волт Дісней вигадав, коли прослуховував актора Кларенса Неша, який цитував “Mary had а little lamb”. Актор створив специфічний “качиний” голос, і саме він говорив за Дональда аж до 1983 року. А перед тим як піти на пенсію, Неш довго відбирав і тренував собі заміну. Зовнішність Дональда Дака – плід фантазії аніматора Діка Ланді. На початку Дональд не виходив на перші ролі, хоча до Другої світової знявся приблизно у 50 мультфільмах. А ось у роки війни він склав гідну конкуренцію Мікі Маусу. У цей час були потрібні “ризикові хлопці”, а Мікі точно пас задніх у цьому напрямку. Зображення Дональда Дака під час війни навіть прикрашало носи багатьох американських винищувачів. Він був талісманом 309-ї ескадрильї винищувачів військово-повітряного корпусу США. Тож у 1949-му Дональд уже відсунув Мікі на другий план, ставши найвідомішим персонажем студії Волта Діснея.

Церковне свято 9 червня

9 червня християни вшановують священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського. Він постраждав за Христа в III столітті. Ферапонт багатьох язичників привів у християнство. Коли ж постав перед судом правителя Юліана, то заявив, що він є християнським єпископом. Його кинули до в’язниці, де довгий час мучили голодом та спрагою. Потім піддали жорстоким тортурам. Але все це не похитнуло його віри в Христа. Надалі святителя в кайданах провели через кілька міст, катуючи дорогою, та привели до річки, поряд з якою оголеного розтягнули хрестоподібно на землі, прив’язавши до чотирьох кіл, і жорстоко побили. Свій мученицький подвиг Ферапонт завершив у межах Саталійської єпископії. Там його жорстоко побили, і він помер. А сухі кілки, до яких був прив’язаний святий, насичені кров’ю, дали зелені пагони та виросли у великі дерева. Листя цих дерев набуло цілющих властивостей

Народні прикмети

Якщо граки пасуться у траві – до дощу.

Якщо уранці на траві рясна роса, то день буде сонячним.

Душне повітря вранці віщує негоду.

Що не можна робити 9 червня

Цього дня в жодному разі не можна лаятися з рідними, ображатися, дорікати їм чимось.

Не можна вимітати та виносити з дому сміття.

Цього дня краще не саджати квіти.