В Харькове болгаркой спиливают имена погибших на мемориале: почему (видео)
Деколонизаторы в Харькове, не дождавшись официальных решений о демонтаже памятных знаков, занялись самоуправством.
В Telegram-канале «Деколонизация Украина» опубликовали серию видео, на которых болгаркой зашлифовывают имена на табличках мемориала воинам-интернационалистам. Деколонизаторы пояснили, чем им не угодили эти конкретные погибшие.
«Еще одна доска советскому оккупанту в Харькове зашлифована возле метро Научная. Григорий Громницкий – участник подавления Венгерской революции 1956 года. 24 октября 1956 года Громницкий погиб в бою с венгерскими повстанцами в Будапеште», — подписали одно из видео.
Видео: «Деколонизация Украина»/Telegram
На другом видео в кадре шлифуют надпись «Чехословакия» — таким образом, человек, чью фамилию «вытирают», участвовал в оккупации советскими войсками и войсками стран Варшавского договора Чехословакии в 1968 году.
Видео: «Деколонизация Украина»/Telegram
Последнее из серии видео, где стирают надпись «Венгрия», подписали так: «Это последнее предупреждение. Если не будут демонтированы все фамилии советских оккупантов в Харькове – это сделает общественность, и очень оперативно».
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: деколонизация, мемориал, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2025 в 07:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Деколонизаторы в Харькове, не дождавшись официальных решений о демонтаже памятных знаков, занялись самоуправством".