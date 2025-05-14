В Харькове болгаркой спиливают имена погибших на мемориале: почему (видео)

Деколонизаторы в Харькове, не дождавшись официальных решений о демонтаже памятных знаков, занялись самоуправством.

В Telegram-канале «Деколонизация Украина» опубликовали серию видео, на которых болгаркой зашлифовывают имена на табличках мемориала воинам-интернационалистам. Деколонизаторы пояснили, чем им не угодили эти конкретные погибшие.

«Еще одна доска советскому оккупанту в Харькове зашлифована возле метро Научная. Григорий Громницкий – участник подавления Венгерской революции 1956 года. 24 октября 1956 года Громницкий погиб в бою с венгерскими повстанцами в Будапеште», — подписали одно из видео.

Видео: «Деколонизация Украина»/Telegram

На другом видео в кадре шлифуют надпись «Чехословакия» — таким образом, человек, чью фамилию «вытирают», участвовал в оккупации советскими войсками и войсками стран Варшавского договора Чехословакии в 1968 году.

Видео: «Деколонизация Украина»/Telegram

Последнее из серии видео, где стирают надпись «Венгрия», подписали так: «Это последнее предупреждение. Если не будут демонтированы все фамилии советских оккупантов в Харькове – это сделает общественность, и очень оперативно».