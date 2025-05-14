Live
  • Ср 14.05.2025
  • Харьков  +9°С
  • USD 41.5
  • EUR 46.09

В Харькове болгаркой спиливают имена погибших на мемориале: почему (видео)

Политика 07:59   14.05.2025
Оксана Горун
В Харькове болгаркой спиливают имена погибших на мемориале: почему (видео)

Деколонизаторы в Харькове, не дождавшись официальных решений о демонтаже памятных знаков, занялись самоуправством.

В Telegram-канале «Деколонизация Украина» опубликовали серию видео, на которых болгаркой зашлифовывают имена на табличках мемориала воинам-интернационалистам. Деколонизаторы пояснили, чем им не угодили эти конкретные погибшие.

«Еще одна доска советскому оккупанту в Харькове зашлифована возле метро Научная. Григорий Громницкий – участник подавления Венгерской революции 1956 года. 24 октября 1956 года Громницкий погиб в бою с венгерскими повстанцами в Будапеште», — подписали одно из видео.

Видео: «Деколонизация Украина»/Telegram

На другом видео в кадре шлифуют надпись «Чехословакия» — таким образом, человек, чью фамилию «вытирают», участвовал в оккупации советскими войсками и войсками стран Варшавского договора Чехословакии в 1968 году.

Видео: «Деколонизация Украина»/Telegram

Последнее из серии видео, где стирают надпись «Венгрия», подписали так: «Это последнее предупреждение. Если не будут демонтированы все фамилии советских оккупантов в Харькове – это сделает общественность, и очень оперативно».

Читайте также: Мемориал в Харькове до сих пор усеян русскоязычными надписями – деколонизаторы

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове болгаркой спиливают имена погибших на мемориале: почему (видео)
В Харькове болгаркой спиливают имена погибших на мемориале: почему (видео)
14.05.2025, 07:59
Новости Харькова — главное за 14 мая: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 14 мая: как прошла ночь
14.05.2025, 07:30
Новости Харькова — главное 13 мая: змеи, Терехов про ТЦК, удары БпЛА «Молния»
Новости Харькова — главное 13 мая: змеи, Терехов про ТЦК, удары БпЛА «Молния»
13.05.2025, 22:23
Харьков атаковали БпЛА «Молния»: Зеленский сообщил об ударе по энергообъекту
Харьков атаковали БпЛА «Молния»: Зеленский сообщил об ударе по энергообъекту
13.05.2025, 20:30
Прогноз погоды в Харькове и области на 14 мая: днем небольшой дождь
Прогноз погоды в Харькове и области на 14 мая: днем небольшой дождь
13.05.2025, 20:49
На Купянском направлении снизилось количество атак — данные Генштаба
На Купянском направлении снизилось количество атак — данные Генштаба
14.05.2025, 08:16

Новости по теме:

14:09
Мемориал в Харькове до сих пор усеян русскоязычными надписями – деколонизаторы
10:10
Станцию метро на Салтовке предлагают переименовать в Харькове деколонизаторы
06:00
Сегодня 29 апреля: какой праздник и день в истории
11:30
В Харькове заменили надпись на памятнике чернобыльцам: зачем
17:55
В Харькове хотят переименовать улицу, названную в честь героев Второй мировой

Вы читали новость: «В Харькове болгаркой спиливают имена погибших на мемориале: почему (видео)»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 мая 2025 в 07:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Деколонизаторы в Харькове, не дождавшись официальных решений о демонтаже памятных знаков, занялись самоуправством".