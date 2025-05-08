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Мемориал в Харькове до сих пор усеян русскоязычными надписями – деколонизаторы

Общество 14:09   08.05.2025
Виктория Яковенко
Мемориал в Харькове до сих пор усеян русскоязычными надписями – деколонизаторы Фото: «Деколонизация Украина»

Активисты общественной организации «Деколонизация Украина» обратили внимание на то, что на Мемориальном комплексе Славы в Лесопарке до сих пор находятся надписи на русском языке.

«2025 год, а харьковский мемориал все еще усеян русскоязычными надписями», — сообщили деколонизаторы в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В частности, речь идет о надписи: «Безсмертные подвиги ваши и слава ваша бессмертна». Активисты обратились к городскому совету с требованием убрать это.

Напомним, до этого активисты общественной организации «Деколонизация Украина», несмотря на позицию Института национальной памяти, настаивают, что необходимо переименовать улицу и станцию ​​метро «Академика Павлова». Деколонизаторы проводили опрос в своем канале о возможном варианте названия для станции метро «Академика Павлова» – «Василия Стуса». Такой вариант предлагала ХОВА в ходе общественных обсуждений, но впоследствии его сняли, отметили активисты.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 14:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Активисты общественной организации «Деколонизация Украина» обратили внимание на то, что на Мемориальном комплексе Славы в Лесопарке до сих пор находятся надписи на русском языке.".