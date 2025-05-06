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Станцию метро на Салтовке предлагают переименовать в Харькове деколонизаторы

Политика 10:10   06.05.2025
Оксана Горун
Станцию метро на Салтовке предлагают переименовать в Харькове деколонизаторы Фото: пресс-служба КП «Харьковский метрополитен»

Активисты общественной организации «Деколонизация Украина», несмотря на позицию Института национальной памяти, настаивают, что необходимо переименовать улицу и станцию метро «Академика Павлова».

Отрицательный ответ УИНП на обращение деколонизаторов по поводу академика Павлова опубликовали в Telegram-канале общественной организации.

«Институт национальной памяти считает, что улицу и станцию ​​метро «Академика Павлова» в Харькове не нужно переименовывать. Хотя они сейчас являются едва ли не крупнейшими российскими маркерами среди харьковских названий. Считаем, что данный вопрос нужно вынести на рассмотрение экспертной комиссии, чтобы принять решение о принадлежности этих названий к символике российской имперской политики», — прокомментировали авторы канала.

ответ УИНП про академика Павлова
Документ: Деколонизация Украина

В то же время в официальном ответе Украинского института национальной памяти отмечают: Павлов — лауреат Нобелевской премии, не занимал руководящих должностей в Компартии, «информации о том, что Иван Павлов публично оправдывал или глорифицировал  российский имперский режим, не найдено». Поэтому, по мнению УИНП, объекты, названные в честь Павлова не подлежат обязательному переименованию. Отметим, Иван Павлов — россиянин, он родился в Рязани, а умер в Санкт-Петербурге (тогда Ленинграде), руководил Институтом физиологии АН СССР. До переименования в честь российского академика улица в Харькове носила название Конюшенная.

Деколонизаторы проводят опрос в своем канале о возможном варианте названия для станции метро «Академика Павлова» — «Василия Стуса». Такой вариант предлагала ХОВА во время общественных обсуждений, но позже его сняли, отметили активисты.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 10:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Активисты ОО «Деколонизация Украина», несмотря на позицию Института национальной памяти, настаивают, что необходимо переименовать улицу и станцию метро «Академика Павлова»".