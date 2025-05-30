Дело «Гиганта» в Харькове: назначили первое заседание суда

ОО «Харьковский антикоррупционный центр» заявляет, что 11 июня в Харькове должно состояться первое заседание суда касательно иска прокуратуры по делу о застройке возле памятника архитектуры «Гигант».

«Конечно, мы понимаем, что владельцы участка попытаются быстро все достроить и будут затягивать дело в суде. Со своей стороны обещаем контролировать происходящее на строительной площадке и дожимать дело в суде. Не дадим построить ресторан в полуметре от памятников в нарушение закона», — заявили антикоррупционеры.

Заседания суда они называют «маленькой победой».

«Прокуратура просит восстановить территорию возле общежития НТУ «ХПИ», где идет строительство, до предварительного вида. Все стороны понимают, что судебное разбирательство может длиться дольше, чем строительство этой халабуды, поэтому есть запрет на проведение любых работ по этому адресу. Из материалов дела мы узнали: в 2023 году здесь проводилась геодезическая экспертиза, которая установила, что ресторан строят на участке даже больше, чем позволили застроить много лет назад. А это значит, что землю у громады Харькова, то есть нас с вами, тупо воруют. Наконец, есть предписание о сносе самовольно построенного забора», — обьяснили в ХАЦ.

Напомним, строительство якобы двухэтажного ресторана возле памятника архитектуры — общежития НТУ «ХПИ» «Гигант» возобновилось в январе 2025 года. Ректор вуза Евгений Сокол 31 января обратился в Киевскую окружную прокуратуру Харькова с просьбой провести проверку правомерности строительства в охранной зоне памятника архитектуры. В своем письме Сокол подчеркнул: постройку возводят всего в полутора метрах от здания общежития. В итоге все комнаты, которые выходят окнами на это сооружение, останутся без дневного света и доступа воздуха. Департамент культуры и туризма ХОВА подтвердил, что «Гигант» — памятник архитектуры местного значения. Чиновники выезжали на место и составили акт о нарушениях. Они подчеркнули, что работы не согласовали с департаментом, как это положено по закону. К процессу подключилась Харьковская областная прокуратура, которая сообщила, что проводит проверку законности строительства. Заместитель мэра Харькова Сергей Кузьмин отметил, что в 2023 году, как только строительство началось, его удалось остановить. Получить доступ к проектной документации мэрия не может, потому что во время военного положения действует мораторий на проверки. Кузьмин пояснял, что последний раз на сессии горсовета вопрос о земельном участке, на котором сейчас возобновили строительство, рассматривали еще в 2010 году. Именно тогда эта земля перешла в частную собственность.