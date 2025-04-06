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На Харьковщине мужчина в электричке показывал пассажирам половой орган – НПУ

Общество 13:29   06.04.2025
Виктория Яковенко
На Харьковщине мужчина в электричке показывал пассажирам половой орган – НПУ Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители установили личность мужчины, который, по их данным, совершил хулиганские действия в пригородной электричке.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили: 5 апреля в Telegram-канале появилась публикация, где пассажир электрички сообщением «Харьков-Мерчик» показывал другим свой половой орган.

нарушитель в харьковской электричке
Скриншот

Полицейские установили личность предполагаемого нарушителя. Им оказался 53-летний житель Змиевской громады.

Следователи внесли информацию об инциденте в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Виктория Яковенко
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06.04.2025, 13:29

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  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2025 в 13:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители установили личность мужчины, который, по их данным, совершил хулиганские действия в пригородной электричке.".