На Харьковщине мужчина в электричке показывал пассажирам половой орган – НПУ

Правоохранители установили личность мужчины, который, по их данным, совершил хулиганские действия в пригородной электричке.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили: 5 апреля в Telegram-канале появилась публикация, где пассажир электрички сообщением «Харьков-Мерчик» показывал другим свой половой орган.

Полицейские установили личность предполагаемого нарушителя. Им оказался 53-летний житель Змиевской громады.

Следователи внесли информацию об инциденте в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.