На Харьковщине мужчина в электричке показывал пассажирам половой орган – НПУ
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители установили личность мужчины, который, по их данным, совершил хулиганские действия в пригородной электричке.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили: 5 апреля в Telegram-канале появилась публикация, где пассажир электрички сообщением «Харьков-Мерчик» показывал другим свой половой орган.
Полицейские установили личность предполагаемого нарушителя. Им оказался 53-летний житель Змиевской громады.
Следователи внесли информацию об инциденте в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: нарушитель, орган, полиция, харьковщина, электричка;
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2025 в 13:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители установили личность мужчины, который, по их данным, совершил хулиганские действия в пригородной электричке.".