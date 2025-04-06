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«Умер после задержания полицией в центре Харькова»: НПУ заявила о фейке 📹

Общество 07:03   06.04.2025
Виктория Яковенко
«Умер после задержания полицией в центре Харькова»: НПУ заявила о фейке 📹 Скриншот

Вечером 5 апреля в соцсетях распространили информацию о якобы смерти мужчины, которого в Харькове задержали полицейские. Правоохранители это опровергли и разъяснили ситуацию.

В сети сообщалось, что мужчину в центре города остановили копы. Он якобы пожаловался на проблемы со здоровьем и показал документы, но полиция не отпускала его. Отмечено, что у мужчины произошел эпилептический приступ и вроде бы после этого он умер.

Видео: Труха Харьков

В ГУ Нацполиции в Харьковской области отметили, что информация не соответствует действительности.

Правоохранители рассказали: 5 апреля патрульные остановили 43-летнего жителя. В ходе проверки установлено, что он находится в розыске ТЦК и СП. У мужчины произошел эпилептический приступ.

«Полицейские вызвали медиков, которые доставили его в больницу. После стабилизации состояния мужчину отпустили домой. Не распространяйте фейки, доверяйте официальным источникам», — написали в полиции.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2025 в 07:03;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 5 апреля в соцсетях распространили информацию о якобы смерти мужчины, которого в Харькове задержали полицейские. Правоохранители это опровергли и разъяснили ситуацию.".