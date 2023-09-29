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Погубил рыбы более чем на миллион грн: браконьера поймали на Харьковщине

Общество 12:49   29.09.2023
Виктория Яковенко
Погубил рыбы более чем на миллион грн: браконьера поймали на Харьковщине Фото: Харьковский рыбоохранный патруль

На Корбино-Ивановском водохранилище в Богодуховском районе 28 сентября поймали браконьера, который с помощью сеток выловил почти 434 килограмма рыбы.

«Инспекторами был обнаружен гражданин, который с помощью резиновой лодки, осуществлял отлов водных биоресурсов запрещенными орудиями лова, а именно сетками в количестве 15 штук и выловил такую рыбу: карась серебристый — 333 экз., толстолобик — 108 экз., окунь — 38 экз., плотва — 27 экз., и 87 экз. рака речного», — сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле.

Специалисты оценили ущерб более чем в 1 миллион 371 тысячи гривен.

Ведомости по этому факту внесли в Единый реестр досудебных расследований. На браконьера составили протокол.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 12:49;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Корбино-Ивановском водохранилище в Богодуховском районе 28 сентября поймали браконьера, который с помощью сеток выловил почти 434 килограмма рыбы.".