Погубил рыбы более чем на миллион грн: браконьера поймали на Харьковщине
Фото: Харьковский рыбоохранный патруль
На Корбино-Ивановском водохранилище в Богодуховском районе 28 сентября поймали браконьера, который с помощью сеток выловил почти 434 килограмма рыбы.
«Инспекторами был обнаружен гражданин, который с помощью резиновой лодки, осуществлял отлов водных биоресурсов запрещенными орудиями лова, а именно сетками в количестве 15 штук и выловил такую рыбу: карась серебристый — 333 экз., толстолобик — 108 экз., окунь — 38 экз., плотва — 27 экз., и 87 экз. рака речного», — сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле.
Специалисты оценили ущерб более чем в 1 миллион 371 тысячи гривен.
Ведомости по этому факту внесли в Единый реестр досудебных расследований. На браконьера составили протокол.
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- • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 12:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Корбино-Ивановском водохранилище в Богодуховском районе 28 сентября поймали браконьера, который с помощью сеток выловил почти 434 килограмма рыбы.".