Наловил рыбы на 160 тысяч гривен: на Харьковщине поймали браконьера с сеткой
Фото: ГУНП в Харьковской области
В сетях, которые доставал из воды 41-летний мужчина, оказалось 45 кг рыбы.
«4 октября около 10:00 на водохранилище в селе Веселое работники отделения полиции №1 ХРУП №2 обнаружили злоумышленника, который снимал сетки с рыбой и грузил их в лодку. Среди добычи 41-летнего браконьера: плотва, красноперка, судак, окунь и лещ. Правоохранители изъяли незаконное орудие ловли и рыбу», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По оценкам полиции, браконьер нанес государству ущерб на 160 тысяч гривен. Досудебное расследование начали по статье «незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом».
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- • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 09:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сетях, которые доставал из воды 41-летний мужчина, оказалось 45 кг рыбы".