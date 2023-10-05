Наловил рыбы на 160 тысяч гривен: на Харьковщине поймали браконьера с сеткой

В сетях, которые доставал из воды 41-летний мужчина, оказалось 45 кг рыбы.

«4 октября около 10:00 на водохранилище в селе Веселое работники отделения полиции №1 ХРУП №2 обнаружили злоумышленника, который снимал сетки с рыбой и грузил их в лодку. Среди добычи 41-летнего браконьера: плотва, красноперка, судак, окунь и лещ. Правоохранители изъяли незаконное орудие ловли и рыбу», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По оценкам полиции, браконьер нанес государству ущерб на 160 тысяч гривен. Досудебное расследование начали по статье «незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом».