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Наловил рыбы на 160 тысяч гривен: на Харьковщине поймали браконьера с сеткой

Общество 09:54   05.10.2023
Оксана Горун
Наловил рыбы на 160 тысяч гривен: на Харьковщине поймали браконьера с сеткой Фото: ГУНП в Харьковской области

В сетях, которые доставал из воды 41-летний мужчина, оказалось 45 кг рыбы.

«4 октября около 10:00 на водохранилище в селе Веселое работники отделения полиции №1 ХРУП №2 обнаружили злоумышленника, который снимал сетки с рыбой и грузил их в лодку. Среди добычи 41-летнего браконьера: плотва, красноперка, судак, окунь и лещ. Правоохранители изъяли незаконное орудие ловли и рыбу», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

рыба
Фото: ГУНП в Харьковской области

По оценкам полиции, браконьер нанес государству ущерб на 160 тысяч гривен. Досудебное расследование начали по статье «незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом».

Рыба в сетке, пойманная браконьером
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: Погубил рыбы более чем на миллион грн: браконьера поймали на Харьковщине

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 09:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сетях, которые доставал из воды 41-летний мужчина, оказалось 45 кг рыбы".