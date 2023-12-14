На Харківщині на лід вийшли рибалки: за порушення їх оштрафували
Фото: Харківський рибоохоронний патруль
На Харківщині виявили порушення рибалок, які вийшли на перший лід.
11 грудня інспектори викрили декілька порушень Правил рибальства. Серія подій сталася на Рогозянському водосховищі, що у Богодухівському району, повідомив Харківський рибоохоронний патруль.
«У проміжок часу з 11:30 до 14:00 виявили осіб, які здійснювали лов водних біоресурсів за допомогою жерлиць, кількістю гачків, що перевищували дозволену на одну особу», зазначили інспектори.
На порушників склали протоколи за ч. 3 ст. 85 КУпАП та наклали штраф на загальну суму 561 грн.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 11:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині виявили порушення рибалок, які вийшли на перший лід.".