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На Харківщині на лід вийшли рибалки: за порушення їх оштрафували

Суспільство 11:39   14.12.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині на лід вийшли рибалки: за порушення їх оштрафували Фото: Харківський рибоохоронний патруль

На Харківщині виявили порушення рибалок, які вийшли на перший лід.

11 грудня інспектори викрили декілька порушень Правил рибальства. Серія подій сталася на Рогозянському водосховищі, що у Богодухівському району, повідомив Харківський рибоохоронний патруль.

«У проміжок часу з 11:30 до 14:00 виявили осіб, які здійснювали лов водних біоресурсів за допомогою жерлиць, кількістю гачків, що перевищували дозволену на одну особу», зазначили інспектори.

На порушників склали протоколи за ч. 3 ст. 85 КУпАП та наклали штраф на загальну суму 561 грн.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 11:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині виявили порушення рибалок, які вийшли на перший лід.".