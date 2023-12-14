На Харківщині на лід вийшли рибалки: за порушення їх оштрафували

На Харківщині виявили порушення рибалок, які вийшли на перший лід.

11 грудня інспектори викрили декілька порушень Правил рибальства. Серія подій сталася на Рогозянському водосховищі, що у Богодухівському району, повідомив Харківський рибоохоронний патруль.

«У проміжок часу з 11:30 до 14:00 виявили осіб, які здійснювали лов водних біоресурсів за допомогою жерлиць, кількістю гачків, що перевищували дозволену на одну особу», зазначили інспектори.

На порушників склали протоколи за ч. 3 ст. 85 КУпАП та наклали штраф на загальну суму 561 грн.