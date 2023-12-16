Как уберечься от травм во время гололеда: советы харьковчанам

В Харькове и области уже несколько дней на дорогах — гололед. Опасное метеорологическое явление ожидается и завтра, 17 декабря, предупредили синоптики. Поэтому в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины» подготовили советы, как не травмироваться на льду.

Специалисты отметили, что наибольшее количество обращений в медучреждения происходит в связи с повреждением нижних и верхних конечностей. Наименее подвержены негативным последствиям падения – дети. Детский травматизм зимой занимает всего от 2 до 5% от общего количества обращений.

А вот наиболее подвержены травмам — люди среднего возраста. Люди пенсионного возраста в статистических данных занимают всего до 10% обращений, но травмы в этой группе обычно самые серьезные.

Рекомендации специалистов, как предупредить травмы во время гололеда:

❄️ Рекомендуют обуть удобную нескользкую обувь, отказаться от высоких каблуков, усилить защитный эффект можно, выбрав специальные накладки на подошвы или так называемые «ледоходы»,

❄️идти неторопливо, внимательно, маленькими шагами и стараться удерживать центр тяжести над той ногой, которая впереди,

❄️руки не нужно держать в карманах,

❄️также следует соблюдать ПДД: переходить улицу только в назначенных местах.

Пожилым людям рекомендуют в «скользкие дни» вообще не выходить из дома. Но если необходимость заставила, нужно не стесняться взять палку с наконечником или с шипом.

Также специалисты предостерегли, что опасны прогулки в гололед – в нетрезвом состоянии. В состоянии опьянения травмы чаще тяжелые.