Live
  • Сб 16.12.2023
    • Харьков
  •   -8°С
  • USD 36.99
  • EUR 40.41

Как уберечься от травм во время гололеда: советы харьковчанам

Общество 21:15   16.12.2023
Виктория Яковенко
Как уберечься от травм во время гололеда: советы харьковчанам

В Харькове и области уже несколько дней на дорогах — гололед. Опасное метеорологическое явление ожидается и завтра, 17 декабря, предупредили синоптики. Поэтому в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины» подготовили советы, как не травмироваться на льду.

Специалисты отметили, что наибольшее количество обращений в медучреждения происходит в связи с повреждением нижних и верхних конечностей. Наименее подвержены негативным последствиям падения – дети. Детский травматизм зимой занимает всего от 2 до 5% от общего количества обращений.

А вот наиболее подвержены травмам — люди среднего возраста. Люди пенсионного возраста в статистических данных занимают всего до 10% обращений, но травмы в этой группе обычно самые серьезные.

Рекомендации специалистов, как предупредить травмы во время гололеда:

❄️ Рекомендуют обуть удобную нескользкую обувь, отказаться от высоких каблуков, усилить защитный эффект можно, выбрав специальные накладки на подошвы или так называемые «ледоходы»,

❄️идти неторопливо, внимательно, маленькими шагами и стараться удерживать центр тяжести над той ногой, которая впереди,

❄️руки не нужно держать в карманах,

❄️также следует соблюдать ПДД: переходить улицу только в назначенных местах.

Пожилым людям рекомендуют в «скользкие дни» вообще не выходить из дома. Но если необходимость заставила, нужно не стесняться взять палку с наконечником или с шипом.

Также специалисты предостерегли, что опасны прогулки в гололед – в нетрезвом состоянии. В состоянии опьянения травмы чаще тяжелые.

Читайте также: На водоемах – тонкий лед: спасатели предостерегли жителей Харьковщины (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 16.12: опасная погода, фронт, залетели вражеские БпЛА
Главные новости Харькова 16.12: опасная погода, фронт, залетели вражеские БпЛА
16.12.2023, 21:48
Вражеские БпЛА залетели на Харьковщину: Мельник призвал не снимать работу ПВО
Вражеские БпЛА залетели на Харьковщину: Мельник призвал не снимать работу ПВО
16.12.2023, 21:25
Планы РФ захватить Харьков к 2026 году: ISW проанализировал статью Bild
Планы РФ захватить Харьков к 2026 году: ISW проанализировал статью Bild
16.12.2023, 13:32
Новый год в Харькове 40 лет назад: ретро-видео показал Центральный парк
Новый год в Харькове 40 лет назад: ретро-видео показал Центральный парк
15.12.2023, 09:29
Обещал отвезти вещи на оккупированные территории: поймали мошенника из Чугуева
Обещал отвезти вещи на оккупированные территории: поймали мошенника из Чугуева
15.12.2023, 16:32
В Харькове задержали мужчину, который зарезал соседа
В Харькове задержали мужчину, который зарезал соседа
16.12.2023, 22:00

Новости по теме:

20:12
Гололед и туман: прогноз погоды в Харькове и области на 17 декабря
14:45
Вечером в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков
21:43
Гололед, туман. Какой будет погода 16 декабря в Харькове и области
10:44
Гололед в Харькове и области: трассы не перекрывали, на улицах местами — каток
09:03
Поваленные деревья, гололед и переметы: ГСЧС о ситуации на дорогах Харьковщины

Вы читали новость: «Как уберечься от травм во время гололеда: советы харьковчанам»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 декабря 2023 в 21:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области уже несколько дней на дорогах — гололед. Опасное метеорологическое явление ожидается и завтра, 17 декабря, предупредили синоптики. Поэтому в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины» подготовили советы, как не травмироваться на льду.".