Сунуть морози: жителів “гарячих” громад Харківщини закликають евакуюватися

Згідно з прогнозом Регіонального центру з гідрометеорології, 7 січня стовпчики термометрів на Харківщині перетнуть позначку у 10 градусів морозу, а вже 9-го числа – 19 градусів зі знаком “мінус”. У Куп’янському районі, де цієї зими централізовано багатоповерхівки не опалюють, готують пункти незламності та закликають мешканців виїхати на безпечніші території.

Напередодні відбулася нарада з приводу прийдешніх морозів із керівниками громад, повідомив в етері телемарафону начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

“Просили ще раз звернути увагу на функціонування пунктів незламності та пунктів обігріву стосовно наповненості всім необхідним. Перевірки запасу палива, наявності генераторів, щоб ці пункти в будь-який момент могли бути відкриті й могли приймати людей. У таких умовах, коли ворог гатить по критичній інфраструктурі, коли наші електрики по декілька разів виїжджають на день, щоб відновлювати ті чи інші мережі, розуміємо, що це буде певним випробуванням для нас. На це звернули увагу і до цього ми готуємось. Будемо робити все, щоб люди, якщо буде внаслідок таких ударів відключення, могли б прийти й отримати тепло”, – зазначив Канашевич.

Він уточнив, зо пункти незламності розташовані у місцях поодаль від лінії фронту, “де є певна безпека“.

“Напередодні таких морозів ми людям ще раз пояснюємо необхідність евакуації… Сподіваємось, що ця критична ситуація, яка потенційно може настати, так само спонукає людей прийняти виважене рішення – хоча б тимчасово виїхати на територію Харківської області, де буде певна безпека”, – додав очільник РВА.

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