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Более сотни «пунктів незламності» на Харьковщине работает круглосуточно — ХОВА

Общество 12:10   06.01.2024
Виктория Яковенко
Более сотни «пунктів незламності» на Харьковщине работает круглосуточно — ХОВА Фото: Харьковский горсовет

На Харьковщине продолжают готовиться к возможным блэкаутам, из-за обстрелов армии РФ.

«Мы проводим все необходимые совещания для координации всех сил наших для того, чтобы все работало в режиме полной готовности, чтобы реагировать на те вызовы, которые мы, возможно, будем иметь в связи с российскими обстрелами нашей энергетической системы. Сейчас она работает стабильно», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

Он также сообщил, что сейчас в регионе работают более тысячи «пунктів незламності».

«Часть из них, более сотни – в круглосуточном режиме уже сейчас», — отметил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 января 2024 в 12:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжают готовиться к возможным блэкаутам, из-за обстрелов армии РФ.".