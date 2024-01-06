Более сотни «пунктів незламності» на Харьковщине работает круглосуточно — ХОВА
Фото: Харьковский горсовет
На Харьковщине продолжают готовиться к возможным блэкаутам, из-за обстрелов армии РФ.
«Мы проводим все необходимые совещания для координации всех сил наших для того, чтобы все работало в режиме полной готовности, чтобы реагировать на те вызовы, которые мы, возможно, будем иметь в связи с российскими обстрелами нашей энергетической системы. Сейчас она работает стабильно», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.
Он также сообщил, что сейчас в регионе работают более тысячи «пунктів незламності».
«Часть из них, более сотни – в круглосуточном режиме уже сейчас», — отметил Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: блекаут, незламності, обстрелы, пункти, синєгубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 6 января 2024 в 12:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжают готовиться к возможным блэкаутам, из-за обстрелов армии РФ.".