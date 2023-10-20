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В «Дії» можно найти «пункти незламності»: как услуга работает на Харьковщине

Общество 12:13   20.10.2023
Виктория Яковенко
В «Дії» можно найти «пункти незламності»: как услуга работает на Харьковщине Фото: Министерство цифровой трансформации

В приложении «Дія» появилась карта с расположением «пунктів незламності» в радиусе 1,5 км. В Харьковской области услуга работает частично.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации. На карте «пункти незламності» можно отфильтровать по конкретным потребностям – есть ли интернет, пандус, генератор или мобильная связь.

В министерстве рассказали инструкцию как просмотреть карту:

1. Нужно зайти в «Дію»,
2. нажать Услуги – «пункти незламності»,
3. выбрать свою область и загрузить карту, после чего она будет доступна для использования офлайн.

По соображениям безопасности карта недоступна в Херсонской, Донецкой, Запорожской, Луганской областях и частично Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 12:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В приложении «Дія» появилась карта с расположением «пунктів незламності» в радиусе 1,5 км. В Харьковской области услуга работает частично.".