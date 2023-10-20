В «Дії» можно найти «пункти незламності»: как услуга работает на Харьковщине
Фото: Министерство цифровой трансформации
В приложении «Дія» появилась карта с расположением «пунктів незламності» в радиусе 1,5 км. В Харьковской области услуга работает частично.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации. На карте «пункти незламності» можно отфильтровать по конкретным потребностям – есть ли интернет, пандус, генератор или мобильная связь.
В министерстве рассказали инструкцию как просмотреть карту:
1. Нужно зайти в «Дію»,
2. нажать Услуги – «пункти незламності»,
3. выбрать свою область и загрузить карту, после чего она будет доступна для использования офлайн.
По соображениям безопасности карта недоступна в Херсонской, Донецкой, Запорожской, Луганской областях и частично Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской.
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 12:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В приложении «Дія» появилась карта с расположением «пунктів незламності» в радиусе 1,5 км. В Харьковской области услуга работает частично.".