У «Дії» можна знайти «пункти незламності»: як послуга працює на Харківщині

У додатку «Дія» з’явилася карта з розташуванням «пунктів незламності» в радіусі 1,5 км. Наразі в Харківській області послуга працює частково.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації. На карті «пункти незламності» можна відфільтрувати за конкретними потребами – чи є інтернет, пандус, генератор чи мобільний зв’язок.

У міністерстві розповіли інструкцію як переглянути карту:

1. Потрібно зайти у «Дію»,

2. натиснути Послуги – «пункти незламності»,

3. обрати свою область і завантажити карту, після цього вона буде доступна для використання офлайн.

З міркувань безпеки карта наразі недоступна в Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Луганській областях та частково Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській.