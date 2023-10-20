У «Дії» можна знайти «пункти незламності»: як послуга працює на Харківщині
Фото: Міністерство цифрової трансформації
У додатку «Дія» з’явилася карта з розташуванням «пунктів незламності» в радіусі 1,5 км. Наразі в Харківській області послуга працює частково.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації. На карті «пункти незламності» можна відфільтрувати за конкретними потребами – чи є інтернет, пандус, генератор чи мобільний зв’язок.
У міністерстві розповіли інструкцію як переглянути карту:
1. Потрібно зайти у «Дію»,
2. натиснути Послуги – «пункти незламності»,
3. обрати свою область і завантажити карту, після цього вона буде доступна для використання офлайн.
З міркувань безпеки карта наразі недоступна в Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Луганській областях та частково Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Дія, карта, минцифра, незламності, пункти, харківщина;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У додатку «Дія» з’явилася карта з розташуванням «пунктів незламності» в радіусі 1,5 км. Наразі в Харківській області послуга працює частково.".