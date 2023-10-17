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Чи буде зв’язок у випадку блекауту – відповідь Мінцифри

Суспільство 12:24   17.10.2023
Вікторія Яковенко
Чи буде зв’язок у випадку блекауту – відповідь Мінцифри

В Україні впродовж року покращували зв’язок, щоб він був у разі блекауту, сказав в етері нацмарафону віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Тому закуповуються операторами акумулятори, і системи резервного живлення, і громадяни активно переходять на енергоощадні інтернет мережі. І цей останній інструмент є досить ефективним», – зазначив Федоров.

Він також рекомендує українцям звернутися до своїх операторів та дізнатися чи є в них така послуга як PON.

«Це сучасна технологія, яка дозволяє бути онлайн, якщо немає світла протягом 72 годин», – додав Федоров.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 12:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Україні впродовж року покращували зв’язок, щоб він був у разі блекауту, сказав в етері нацмарафону віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.".