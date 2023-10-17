Чи буде зв’язок у випадку блекауту – відповідь Мінцифри

В Україні впродовж року покращували зв’язок, щоб він був у разі блекауту, сказав в етері нацмарафону віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Тому закуповуються операторами акумулятори, і системи резервного живлення, і громадяни активно переходять на енергоощадні інтернет мережі. І цей останній інструмент є досить ефективним», – зазначив Федоров.

Він також рекомендує українцям звернутися до своїх операторів та дізнатися чи є в них така послуга як PON.

«Це сучасна технологія, яка дозволяє бути онлайн, якщо немає світла протягом 72 годин», – додав Федоров.