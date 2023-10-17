Будет ли связь в случае блэкаута – ответ Минцифры

В Украине в течение года улучшали связь, чтобы она была в случае блэкаута, сказал в эфире нацмарафона вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Поэтому закупаются операторами аккумуляторы и системы резервного питания, и граждане активно переходят на энергосберегающие интернет сети. И этот последний инструмент достаточно эффективен», — отметил Федоров.

Он также рекомендует украинцам обратиться к своим операторам и узнать, есть ли у них такая услуга как PON.

«Это современная технология, которая позволяет быть онлайн, если нет света в течение 72 часов», — добавил Федоров.