Будет ли связь в случае блэкаута – ответ Минцифры
В Украине в течение года улучшали связь, чтобы она была в случае блэкаута, сказал в эфире нацмарафона вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Поэтому закупаются операторами аккумуляторы и системы резервного питания, и граждане активно переходят на энергосберегающие интернет сети. И этот последний инструмент достаточно эффективен», — отметил Федоров.
Он также рекомендует украинцам обратиться к своим операторам и узнать, есть ли у них такая услуга как PON.
«Это современная технология, которая позволяет быть онлайн, если нет света в течение 72 часов», — добавил Федоров.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: блекаут, интернет, минцифра, связь, сети, федоров;
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 12:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Украине в течение года улучшали связь, чтобы она была в случае блэкаута, сказал в эфире нацмарафона вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.".