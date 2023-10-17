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Будет ли связь в случае блэкаута – ответ Минцифры

Общество 12:24   17.10.2023
Виктория Яковенко
Будет ли связь в случае блэкаута – ответ Минцифры

В Украине в течение года улучшали связь, чтобы она была в случае блэкаута, сказал в эфире нацмарафона вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Поэтому закупаются операторами аккумуляторы и системы резервного питания, и граждане активно переходят на энергосберегающие интернет сети. И этот последний инструмент достаточно эффективен», — отметил Федоров.

Он также рекомендует украинцам обратиться к своим операторам и узнать, есть ли у них такая услуга как PON.

«Это современная технология, которая позволяет быть онлайн, если нет света в течение 72 часов», — добавил Федоров.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 12:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Украине в течение года улучшали связь, чтобы она была в случае блэкаута, сказал в эфире нацмарафона вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.".