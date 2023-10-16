Как оставаться с домашним интернетом во время блэкаутов. Инструкция

Готовиться к возможным отключениям электричества зимой призывает украинцев Министерство цифровой трансформации. Позаботиться о стабильности интернета во время блэкаутов стоит уже сейчас. Министерство подготовило пошаговую инструкцию.

1. Уточните у вашего провайдера, перешел ли он на энергосберегающие интернет-сети по технологии xPON.

Если оператор перешел:

2. Приобретите повербанк для Wi-Fi-роутера и USB/DC-кабель. Это необходимо, чтобы запитать роутер от повербанка. Таким образом можно оставаться дома онлайн не только во время веерных отключений, но и в течение длительных обесточиваний.

Если оператор не перешел:

2. Найдите ближайшего провайдера с xPON-сетью и подайте заявку на подключение. Чтобы ускорить процесс, скооперируйтесь с соседями.

3. Приобретите повербанк для Wi-Fi-роутера и USB/DC-кабель. Это необходимо, чтобы запитать роутер от повербанка. Таким образом можно оставаться дома онлайн не только во время веерных отключений, но и в течение длительных обесточиваний.

В Минцифры отмечают, что вместе с тем обеспечивают провайдеров системами резервного питания и разрабатывают план действий на время блэкаутов.