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Как оставаться с домашним интернетом во время блэкаутов. Инструкция

Политика 19:15   16.10.2023
Елена Нагорная
Как оставаться с домашним интернетом во время блэкаутов. Инструкция Министерство цифровой трансформации Украины

Готовиться к возможным отключениям электричества зимой призывает украинцев Министерство цифровой трансформации. Позаботиться о стабильности интернета во время блэкаутов стоит уже сейчас. Министерство подготовило пошаговую инструкцию.

1. Уточните у вашего провайдера, перешел ли он на энергосберегающие интернет-сети по технологии xPON.

Если оператор перешел:

2. Приобретите повербанк для Wi-Fi-роутера и USB/DC-кабель. Это необходимо, чтобы запитать роутер от повербанка. Таким образом можно оставаться дома онлайн не только во время веерных отключений, но и в течение длительных обесточиваний.

Если оператор не перешел:

2. Найдите ближайшего провайдера с xPON-сетью и подайте заявку на подключение. Чтобы ускорить процесс, скооперируйтесь с соседями.

3. Приобретите повербанк для Wi-Fi-роутера и USB/DC-кабель. Это необходимо, чтобы запитать роутер от повербанка. Таким образом можно оставаться дома онлайн не только во время веерных отключений, но и в течение длительных обесточиваний.

В Минцифры отмечают, что вместе с тем обеспечивают провайдеров системами резервного питания и разрабатывают план действий на время блэкаутов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 19:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Готовиться к возможным отключениям электричества зимой призывает украинцев Министерство цифровой трансформации. Позаботиться о стабильности интернета во время блэкаутов стоит уже сейчас. Министерство подготовило пошаговую инструкцию.".