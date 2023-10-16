Як залишатися з домашнім інтернетом під час блекаутів. Інструкція

Готуватись до можливих вимкнень електрики взимку закликає українців Міністерство цифрової трансформації. Подбати про стабільність інтернету під час блекаутів варто вже зараз. Міністерство підготувало покрокову інструкцію.

1. Уточніть у вашого провайдера, чи перейшов він на енергоощадні інтернет-мережі за технологією xPON.

Якщо оператор перейшов:

2. Придбайте повербанк для Wi-Fi-роутера та USB/DC-кабель. Це необхідно, аби заживити роутер від повербанку. Таким чином можна залишатися вдома онлайн не тільки під час віялових відключень, а й протягом тривалих знеструмлень.

Якщо оператор не перейшов:

2. Знайдіть найближчого провайдера з xPON-мережею та подайте заявку на підключення. Щоб прискорити процес, скооперуйтеся з сусідами.

3. Придбайте повербанк для Wi-Fi-роутера та USB/DC-кабель. Це необхідно, аби заживити роутер від повербанку. Таким чином можна залишатися вдома онлайн не тільки під час віялових відключень, а й протягом тривалих знеструмлень.

У Мінцифри наголошують, що разом з тим забезпечують провайдерів системами резервного живлення та розробляють план дій на час блекаутів.